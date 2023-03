Киберпанк аниме: лучшие атмосферные и интересные аниме в жанре

Аниме — крайне многогранный медиум, подходящий практически для любого жанра. Но одним из самых важных для поп-культуры, пожалуй, можно назвать киберпанк, который с годами становится все популярнее.

Если вы давно хотели приобщиться, мы подготовили подборку из пяти лучших киберпанк-аниме, которые можно посмотреть сегодня.

Akira

Полнометражная адаптация манги Akira, вышедшая в 1988 году, многими критиками считается одним из главных произведений в жанре киберпанк. Иными словами, этот фильм внес столь же значительный вклад в развитие аниме, сколь Blade Runner — в кинематограф. Akira рассказывает мрачную, отчасти пророческую историю о двух парнях-байкерах, которые выживают в Нео-Токио — отреставрированной столице Японии, пережившей Третью мировую. Посреди очередной ночи протестных беспорядков, главные герои ненароком вскрывают правительственный заговор: тайную программу, призванную превратить биологически модифицированных детей в оружие массового поражения. Несмотря на свой почтенный возраст, визуальный стиль Akira до сих пор вдохновляет многих современных аниматоров — этого уже достаточно, если вы любите отличную анимацию.

Ghost in the Shell и Stand Alone Complex

Ghost in the Shell, пожалуй, не нуждается в представлениях. Анимационная полнометражка 1995 года и по сей день остается непревзойденной классикой жанра: стильной, зрелищной, великолепно анимированной и, самое главное, действительно глубокой. История майора Мотоко Кусанаги, потерявшей человеческое тело из плоти и крови, задает немало вопросов, на которые даже сейчас невозможно дать однозначный ответ. В каком-то смысле, Ghost in the Shell — один из самых интеллектуальных боевиков современности. Не зря ведь он стал главным источником вдохновения первой «Матрицы». Кроме того, помимо полнометражного фильма внимания заслуживает и сериал Stand Alone Complex: он разворачивается немного в других временных рамках и рассказывает о других событиях — но со всеми знакомыми персонажами, темами и характерным стилем.

Cyberpunk: Edgerunners

От аниме по мотивам Cyberpunk 2077 практически никто не ждал великих свершений, однако студия Trigger в очередной раз показала свое мастерство. Edgerunners оказался одним из лучших анимированных сериалов 2022 года, и для того, чтобы получить от него удовольствие, совершенно необязательно знать первоисточник. Сюжет не претендует на запредельную философскую глубину Ghost in the Shell, но, тем не менее, рассказывает захватывающую, смешную и трагичную историю о короткой жизни простых наемников в Найт-Сити. Об экшене можно не переживать: авторы Kill la Kill и Tengen Toppa Gurren Lagann не разочаровали.

Serial Experiments Lain

Serial Experiments Lain было одним из первых аниме, затронувших вопросы, которые сейчас кажутся совершенно повсеместными. Тонкая грань между реальностью и виртуальным миром, киберсталкинг, влияние Интернета на психику, онлайн-двойники, изоляция, одиночество и торжество информационных технологий. Четырнадцатилетняя школьница по имени Лейн не стремилась гнаться за модой, но ее жизнь полностью изменилась, когда она открыла для себя цифровой мир, полный необъяснимых загадок и странных событий. Serial Experiments Lain — не самое простое аниме для просмотра, но если вы не против сложных произведений, обязательно дайте ему шанс.

Psycho-Pass

Наконец, Psycho-Pass отчасти напоминает культовый фильм «Особое мнение», но гораздо глубже прорабатывает видение антиутопического будущего. В Японии XXII века роль беспристрастного судьи выполняет ИИ Сибилла, который предсказывает вероятность совершения преступлений исходя из психического состояния человека. Под началом ИИ полиция разделилась на инспекторов, отдающих приказы, и палачей — потенциальных преступников, которые выполняют грязную работу и нажимают на курок. Проблема Сибиллы лишь в том, что ИИ не может осмыслить поведение психопатов: как раз один из них и начинает безнаказанно терроризировать страну. Если Ghost in the Shell или Akira считаются предтечами жанра, то Psycho-Pass — яркий представитель современной классики. Это отличный триллер, который хорошо держит в напряжении до самого финала и не позволяет отключить мозг ни на минуту.