Disney сфокусируется на «Звездных войнах»

Прошлой осенью источники издания Variety сообщали, что Disney поручила создание сериала по «Индиане Джонсу» своей внутренней студии Lucasfilm. Судя по всему, компания планировала полноценно возродить франшизу после релиза пятой части, которая состоится этим летом.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В недавнем выпуске собственного подкаста инсайдер Джефф Снайдер заявил, что Disney отменила создание сериала и поручила Lucasfilm сосредоточиться исключительно на «Звёздных войнах». Источники также отмечают, что уже в апреле кинокомпания анонсирует сразу три новых фильма по франшизе на фестивале Star Wars Celebration.

Если информация Снайдера верна, то в ближайшем будущем нас ждёт очень много контента по «Звёздным войнам». Это и новые сезоны уже выходящих сериалов, и, вероятно, новая трилогия Райана Джонсона (постановщика восьмого эпизода), и другие картины. Всей официальной информацией Disney поделится в период с 7 по 10 апреля.