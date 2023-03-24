Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
28 минут назад

Disney отменила сериал по «Индиане Джонсу» и сфокусируется на «Звездных войнах»

Чемпионат.com

Прошлой осенью источники издания Variety сообщали, что Disney поручила создание сериала по «Индиане Джонсу» своей внутренней студии Lucasfilm. Судя по всему, компания планировала полноценно возродить франшизу после релиза пятой части, которая состоится этим летом.

Disney сфокусируется на «Звездных войнах»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В недавнем выпуске собственного подкаста инсайдер Джефф Снайдер заявил, что Disney отменила создание сериала и поручила Lucasfilm сосредоточиться исключительно на «Звёздных войнах». Источники также отмечают, что уже в апреле кинокомпания анонсирует сразу три новых фильма по франшизе на фестивале Star Wars Celebration.

Если информация Снайдера верна, то в ближайшем будущем нас ждёт очень много контента по «Звёздным войнам». Это и новые сезоны уже выходящих сериалов, и, вероятно, новая трилогия Райана Джонсона (постановщика восьмого эпизода), и другие картины. Всей официальной информацией Disney поделится в период с 7 по 10 апреля.

Премьера пятой части «Индианы Джонса» состоится 30 июня 2023 года. К главной роли вернётся Харрисон Форд, а злодея сыграет Мадс Миккельсен («Ганнибал», Death Stranding).

Фильмы,Ганнибал,Райан Джонсон,Харрисон Форд,Мадс Миккельсен,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий