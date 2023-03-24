Известный в кинематографе как самый «бесталанный» режиссер и актер Томми Вайсо представил трейлер своего нового полнометражного фильма. Лента была создана еще в 2019 году.
Новая картина получила название «Большая акула». Фильм рассказывает историю трех пожарных, которые пытаются спасти Новый Орлеан от нападения большой кровожадной акулы. Томми выступил режиссером, главным актером, сценаристом и продюсером киноленты.
В течение последних месяцев трейлер ленты показывали на сеансах «Комнаты» — первой работы Вайсо. Премьера нового фильма назначена на 2 апреля.
Американец дебютировал в кино с «Комнатой» в 2003 году. Лента до сих пор удерживает славу одной из самых худших в истории кинематографа. Со временем картина приобрела статус культовой благодаря отсутствию актерского таланта у Вайсо, сюжетным и техническим ляпам.