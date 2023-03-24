Известный в кинематографе как самый «бесталанный» режиссер и актер Томми Вайсо представил трейлер своего нового полнометражного фильма. Лента была создана еще в 2019 году.

Новая картина получила название «Большая акула». Фильм рассказывает историю трех пожарных, которые пытаются спасти Новый Орлеан от нападения большой кровожадной акулы. Томми выступил режиссером, главным актером, сценаристом и продюсером киноленты.

В течение последних месяцев трейлер ленты показывали на сеансах «Комнаты» — первой работы Вайсо. Премьера нового фильма назначена на 2 апреля.