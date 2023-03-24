В Екатеринбурге сняли короткометражку в стиле Гая Ричи

В Екатеринбурге 25 марта проведут международный турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 25. Для главного поединка между россиянином Борисом Медведевым и бразильцем Хандессоном Феррейрой сняли короткометражку со спортсменами и профессиональными актерами.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Для боя Медведева и Феррейры создали фильм по мотивам «Джентльменов» Гая Ричи. В короткометражке можно будет увидеть профессиональных спортсменов, а также актеров Театра драмы Илью Андрюкова и Дениса Хайретдинова. Локации для съемок выбрали местные: ресторан Grand Buffet и стильный загородный дом.

«Это наш новый мир, где снимаются ремейки фильмов, а в главных ролях тренер по боксу, чемпион России по карате, обладатель звания мастера спорта по жиму и другие простые ребята, которые никогда не снимались в кино, но очень любят единоборства», – поделился глава RCC Николай Клименко.

Фильм презентуют за несколько минут до встречи Медведева и Феррейры на арене Академии единоборств РМК. Кроме того, в день турнира можно будет посмотреть еще 11 поединков, например, между екатеринбуржцем Вячеславом Свищевым и иркутянином Алексеем Кимом.