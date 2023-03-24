5 советских и российские фильмов номинированных на Оскар

Российские и советские фильмы довольно часто получали номинации на Оскар, что показывает неизменный интерес к культуре страны.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Мы выбрали 5 фильмов из библиотеки онлайн-кинотеатра KION, которые претендовали на одну из главных кинопремий мира.

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Вспоминайте.

«Выход» (2022, реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева)

Документальный короткий метр об экологической катастрофе. Морской биолог Максим Чакилев уже много лет проводит месяцы на берегу Чукотского моря, следя за активностью моржей. Обычно они предпочитают отдыхать на ледниках, но теперь из-за глобального потепления тысячи особей выбираются на сушу и вступают в битву за выживание.

«Нелюбовь» (2017, реж. Андрей Звягинцев)

Андрей Звягинцев — один из самых уважаемых режиссеров в мире, чей новый проект ждут любители авторского кино. Его «Нелюбовь» посвящена расколу в типичной семье, где мать Женя (Марьяна Спивак) и отец Борис (Алексей Розин) уже готовы расстаться и начать все с чистого листа, забыв об общем сыне Алеше (Матвей Новиков). Вспоминают о нем родители только после его пропажи.

«Военно-полевой роман» (1983, реж. Петр Тодоровский)

Поздне-советское кино очень хорошо отражало реалии интимной жизни людей. В «Военно-полевом романе» действие происходит спустя много лет после войны: бывший солдат Саша Нетужилин (Николай Бурляев) теперь работает механиком в кинотеатре, в уличной продавщице пирожков он узнает свою давнюю любовь, фронтовую санитарку Любу (Наталья Андрейченко). Ему хочется сблизиться с женщиной, только он уже объединил судьбу с другой — педагогом Верой Николаевной (Инна Чурикова).

«Москва слезам не верит» (1979, реж. Владимир Меньшов)

Удивительно, что погруженный в быт людей фильм все же получил «Оскар», а значит был понят американскими профессионалами. Три подруги и три судьбы, полные крушения надежд. В 1958 году они строят первые отношения с мужчинами — спустя 20 лет их жизни не похожи друг на друга. Антонина (Раиса Рязанова) счастлива в браке, растит трех детей, Людмила (Ирина Муравьёва) развелась и надеется на второе, удачное замужество, а Екатерина (Вера Алентова) в одиночку воспитала дочь, стала депутатом Моссовета и директором крупного предприятия.

«Белый Бим Черное ухо» (1976, реж. Станислав Ростоцкий)