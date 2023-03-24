Дауни-младший сыграет главную роль в ремейке "Головокружения"

Компания Paramount Pictures приобрела права на ремейк психологического триллера Альфреда Хичкока 1958 года "Головокружение". Об этом сообщает Variety.

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Главную роль в предстоящем проекте исполнит Роберт Дауни – младший.

Актер также спродюсирует фильм вместе с женой Сьюзан Дауни и их компанией Team Downey Production.

Создатель сериала "Острые козырьки" Стивен Найт приступил к написанию сценария.