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27 минут назад

Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в ремейке "Головокружения" Хичкока

Газета.Ru

Компания Paramount Pictures приобрела права на ремейк психологического триллера Альфреда Хичкока 1958 года "Головокружение". Об этом сообщает Variety.

Дауни-младший сыграет главную роль в ремейке "Головокружения"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главную роль в предстоящем проекте исполнит Роберт Дауни – младший.

Актер также спродюсирует фильм вместе с женой Сьюзан Дауни и их компанией Team Downey Production.

Создатель сериала "Острые козырьки" Стивен Найт приступил к написанию сценария.

В оригинальном "Головокружении" Джеймс Стюарт сыграл Джона "Скотти" Фергюсона, детектива полиции Сан-Франциско, который уходит на пенсию из-за парализующего страха высоты, вызванного тяжелым случаем головокружения. Бывший коллега просит Скотти проследить за его женой Мэделин (Ким Новак), одержимой идеей самоубийства.

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