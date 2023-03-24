Дауни-младший сыграет главную роль в ремейке "Головокружения"

Компания Paramount Pictures приобрела права на ремейк психологического триллера Альфреда Хичкока 1958 года "Головокружение". Об этом сообщает Variety.
Главную роль в предстоящем проекте исполнит Роберт Дауни – младший.
Актер также спродюсирует фильм вместе с женой Сьюзан Дауни и их компанией Team Downey Production.
Создатель сериала "Острые козырьки" Стивен Найт приступил к написанию сценария.
В оригинальном "Головокружении" Джеймс Стюарт сыграл Джона "Скотти" Фергюсона, детектива полиции Сан-Франциско, который уходит на пенсию из-за парализующего страха высоты, вызванного тяжелым случаем головокружения. Бывший коллега просит Скотти проследить за его женой Мэделин (Ким Новак), одержимой идеей самоубийства.