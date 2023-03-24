Он познакомит зрителей с мышкой Патти и её приятелем, котом Сэмом. Они отправятся в увлекательное путешествие по Древней Греции. А компанию им составит постаревший герой Ясон, городу которого угрожает сам Посейдон. Главные герои мультфильма встретят много ужасных и опасных мифических существ.