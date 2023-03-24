Премьера мультфильма Давида Ало «Приключения аргонавтов» (6+) состоится в РФ уже 30 марта.
Он познакомит зрителей с мышкой Патти и её приятелем, котом Сэмом. Они отправятся в увлекательное путешествие по Древней Греции. А компанию им составит постаревший герой Ясон, городу которого угрожает сам Посейдон. Главные герои мультфильма встретят много ужасных и опасных мифических существ.
Это анимационное приключение создано командой, которая подарила миру мультфильм «Дозор джунглей» (6+).
Давид Ало сообщил, что в мультфильме «Приключения аргонавтов» много самостоятельных сюжетов и точек зрения, а также очень колоритные персонажи.
«Я считаю, что всем понравится весёлая, полная неожиданных поворотов одиссея. Перечисленное выше отнюдь не пустое, всё служит для того, чтобы героиня могла продвигаться по сюжетной линии. Наша мышка должна доказать всем, что чего-то стоит», – отметил он.
Сценарий Давиду Ало помогали писать Эрик Тости, а также продюсер проекта Жан-Франсуа Тости.