3 фильма Франсуа Трюффо можно вновь увидеть в прокате

В кинотеатре "Художественный" началась ретроспектива фильмов режиссера французской "новой волны" Франсуа Трюффо. Показы продлятся до 12 апреля.

Фото: Кадр из фильма "Четыреста ударов" Кадр из фильма "Четыреста ударов"

С 23 по 29 марта покажут "Четыреста ударов" (1959, 16+), с 30 марта по 5 апреля - "Жюля и Джима" (1962, 16+), с 6 по 12 апреля - "Нежную кожу" (1964, 16+).

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Отдельные показы представит кинокритик Валерий Бондаренко: 28 марта в 19.00 - "Четыреста ударов", 30 марта в 19.00 - "Жюль и Джим", 6 апреля в 19.00 - "Нежная кожа".

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Франсуа Трюффо - кинорежиссер, сценарист, актер и критик, один из основоположников французской "новой волны". Лауреат Каннского и Берлинского кинофестивалей, обладатель премий "Оскар" и BAFTA.

Многие известные деятели кино, например Ингмар Бергман, Мартин Скорсезе и Вуди Аллен, называли Трюффо в числе любимых режиссеров.

В подборку фильмов, которые вновь можно будет увидеть на большом экране, вошли работы из раннего творческого периода мастера. Именно эти картины сформировали "новую волну".

"Четыреста ударов" - дебютный фильм Трюффо. Он получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру и был номинирован на "Оскар". Во многом это автобиографичная лента. Как и герой фильма, Трюффо жил с матерью и отчимом, спал в коридоре, так как в квартире было мало места, и предпочитал сбегать из дома, прогуливать школу и проводить время с друзьями и в кинотеатрах, пробираясь в залы "зайцем", если не хватало денег на билет.

Главный герой - 12-летний Антуан Дуанель - трудный подросток. Его мать занята личной жизнью, и у нее нет ни времени, ни желания вникать в проблемы сына. Отчим - человек слабохарактерный. Учитель лишь наказывает мальчика. Антуан и его приятель все реже посещают школу и убегают из дома.

"Жюль и Джим" - третий полнометражный фильм Трюффо. В нем режиссер касается своих излюбленных тем любви и дружбы. Молодежь 1960-х видела в этой картине манифест свободной любви.

По сюжету, в начале ХХ века в Париже дружили два товарища - австриец Жюль и француз Джим. Гуляли, разговаривали, разминались в спортзале, обсуждали знакомых девушек, с которыми сентиментальному белокурому Жюлю везло меньше, чем Джиму, а счастья хотелось обоим. А потом в их жизнь вошла роковая женщина - Катрин. Жюль влюбляется и просит Джима не быть помехой его роману. Но не все так просто...

"Нежная кожа" - еще одна история о любви. Главную роль в картине исполнила Франсуаза Дорлеак, старшая сестра Катрин Денев. Через три года Дорлеак погибла в автокатастрофе. Это стало трагедией для Трюффо - режиссера долгое время связывали с ней романтические отношения.

Герой фильма Пьер Ланше богат и успешен, у него прекрасная семья - красавица жена Франке и очаровательная 10-летняя дочь Сабина. Казалось бы, что еще нужно? Но когда Пьер знакомится с ослепительной Николь, он понимает, что ради любви, пусть даже ради такой внезапной и, возможно, бесперспективной готов бросить семью.