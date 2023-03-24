Почему "Джон Уик 4" — это веха для боевиков

23 марта в российский прокат заглянул долгожданный гость — "Джон Уик 4". Если вы запамятовали содержание прошлых серий, то франчайз рассказывает о киллере в завязке, который вынужден взяться за старые негуманные привычки. После смерти жены единственное, что радовало Уика, — это компания его песика. Когда подонки сгубили его питомца, Джону пришлось сдуть пыль с пистолетов и немножко всех переубивать. Делал он это настолько усердно, что за три фильма ситуация слегка вышла из-под контроля.

Фото: ТАСС ТАСС

И вот примерно триста трупов спустя Уик — самый разыскиваемый человек в мире. Теневое Правление, владычествующее в мире наемных убийц, назначило за его голову $20 млн. Мало того, к охоте за ним привлечен даже Каин, в прошлом — напарник и друг Уика, а сейчас — слепой пенсионер с тросточкой. Если вам кажется, что это звучит недостаточно опасно, то имейте в виду, что его играет сам Донни Йен, китайская звезда фильмов про боевые искусства. Командует сворой наемников некий Маркиз Де Грамон в исполнении Билла Скарсгарда — возможно, вы его помните по роли клоуна в ужастике "Оно".

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Время красоты

Изначально кинематографисты хотели снять четвертую и пятую части франшизы за один подход. Осуществить задуманное им помешал коронавирус. Теперь далеко не факт, что фанаты когда-нибудь получат "Джона Уика 5". Зато четвертой части реально много: фильм идет почти три часа (без десяти минут). Обычно режиссеров, допускающих подобный хронометраж, легко заподозрить в ненависти к человеческому роду: если вы не тибетский монах, столько сидеть на одном месте непросто. Однако это тот редкий случай, когда время летит незаметно.

Особо одухотворенные люди могут всплакнуть от эстетического воздействия балета или фигурного катания. Сеансы "Джона Уика 4" — это же места, где фанаты боевиков льют слезы счастья. Разница лишь в том, что их чувство прекрасного стимулируется не только красивыми пируэтами, но и хрустом переломанных костей под энергичную электронную музыку. Даже прозаические вещи вроде перезарядки пистолета Киану Ривз возводит в ранг высокого искусства. Что уж говорить про то, как он комбайном проходит сквозь ряды супостатов.

Возможно, это не то, чего ждешь от незамысловатого боевика, но "Джон Уик 4" — завораживающе красивое кино. Причем не только для специфических ценителей, способных углядеть великолепие даже в сценах, где овчарка свирепо вгрызается в разные части тела негодяев. Любуешься буквально всем. Когда режиссер Чад Стахелски нанимал Дана Лаустсена, частого оператора Гильермо дель Торо, он и просил его снимать все, словно это фильм Бернардо Бертолуччи. То есть высокохудожественно.

Лаустсен и в прошлых частях франшизы любил выстраивать чрезвычайно контрастные кадры с сине-золотистой подсветкой. Строго говоря, такую цветовую схему использует непомерное количество фильмов. Считается, что человеческому глазу особенно приятны комплиментарные цвета — оттенки, расположенные друг напротив друга в цветовом круге. Впрочем, в "Джоне Уике 4" Лаустсен выводит этот подход на новый уровень. Цвета насыщаются до такой степени, что приобретают фантасмагоричный, но завораживающий вид. Глаз действительно не может нарадоваться.

В новой части Уика мотает по таким уголкам света, как Осака, Берлин, Париж. Каждый из городов получает свою неонуаровую версию: особый ночной мир, где обитают наемные убийцы, и здесь же сакура цветет на фоне неона. Свет выставляется настолько красиво, что сцены в подземных туннелях или в японском метро выглядят не менее эффектно, чем роскошное убранство Лувра.

Боевые сцены сняты великолепно: длинными общими планами, на которых хорошо видно все движения и действующих лиц. Это плюс работы с актерами, знающими свое дело. 58-летний Киану Ривз по-прежнему исполняет большинство трюков сам. Мастера боевых искусств вроде Донни Йена и Скотта Эдкинса тем более не нуждаются в дублерах. У последнего, кстати, весьма необычная роль: под густым слоем пластического грима и в "толстом" костюме. Такие используются в кино, когда актеру нужно сыграть персонажа с лишним весом, а наедать килограммы в духе Кристиана Бейла он не готов. В этом образе Эдкинс умудряется не только драться, к чему ему не привыкать, но и демонстрировать запоминающуюся актерскую игру.

Как в видеоигре

После прошлых трех частей серии ни для кого не секрет, что режиссер Чад Стахелски, бывший каскадер и постановщик трюков, здорово умеет показывать мордобой. В "Джоне Уике 4" перед ним стоял практически невозможный вызов: удивить зрителя. Есть же, наверное, какой-то предел, после которого бесконечные борцовские захваты из джиу-джитсу и пальба из пистолетов начинают казаться монотонными? Так или иначе, Стахелски удалось придумать номера, каких вы еще не видели.

По своему формату "Джон Уик 4" смахивает на видеоигру. Не слишком обремененные смыслом "кат-сцены" с диалогами перемежаются затяжными отрезками экшена с бесчисленными потоками врагов и боссами. Отдельные локации напоминают уровни файтингов, где на заднем плане творится некое оживленное мельтешение. Например, в берлинском ночном клубе заварушка проходит на фоне нескольких сотен танцующих тусовщиков.

Постановщики совершили настоящий подвиг. Выстроить хореографию и запечатлеть драку между несколькими людьми само по себе непросто. Еще сложнее, когда в кадре фигурирует огромная массовка, которая должна двигаться в строго определенном ритме. И даже собака — какой фильм про Джона Уика без четвероногих друзей? Съемочной группе нужно было добиваться, чтобы монтажные переходы сочетались с мигающим освещением и плясками танцоров. Весь эпизод — чистой воды кинематографический экстаз, где идеально сочетаются музыка и зрелище. Словно вы одновременно побывали на рейве и в парке аттракционов.

Есть даже потрясающая сцена, снятая длинным бесшовным кадром с помощью камеры-паука с видом сверху, словно в первых частях GTA. Не меньшую феерию представляет собой противостояние Уика с врагами на проезжей части вокруг Триумфальной арки в Париже. Фильм смотрится свежо именно благодаря умению авторов креативно вписать драки в необычный сеттинг — и активно его задействовать. Проезжающие машины вовлечены в боевую хореографию — и это настоящая феерия.

Сказка об убийцах

Фильм не активизирует сложных интеллектуальных процессов в голове, зато усиленно вызывает эмоции. От восторга до ощущения душевности — от того, как выстроены взаимоотношения между персонажами, среди которых есть не только одномерные злодеи, но и более неоднозначные личности. Пафосные речи точечно разбавляются юмором, чтобы никто не подумал заскучать.

Многие любят франшизу за мифологию мира киллеров, которые живут по загадочным правилам и совершают странные ритуалы. Стахелски признавался, что хотел сделать своего рода фэнтези в криминальном жанре с пистолетами и машинами. В этой сказке нет волшебства, но мифический герой способен побеждать легионы недругов, а слепец может сражаться с ним на равных. В менее умелых руках это могло бы выглядеть смехотворно. Однако Стахелски убедителен настолько, что этот абсурдный мир убедительно оживает на экране.

Достигается это за счет многомесячных тренировок и усердия всех причастных — беспрецедентно, думаю, для современного Голливуда. Кажется, что после такого другим режиссерам боевиков должно быть неловко выносить на суд общественности свои халтурки.