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34 минуты назад

Звезда «Шазама 2» объяснил провал фильма

Чемпионат.com

Актёр Закари Ливай, который сыграл главную роль в оригинальном «Шазаме» и вернулся к ней в «Шазаме! Ярость богов», объяснил, почему вторая часть проваливается в прокате. По его словам, вся команда авторов и актёры создали прекрасный фильм, но обстоятельства сложились не так, как планировалось.

Звезда «Шазама 2» объяснил провал фильма
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Думаю, мы сделали действительно прекрасное кино, но дерьмо случается.

Источники издания TheWrap недавно сообщили, что Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала оказал сильное влияние и на недавний «Шазам! Ярость богов». Отмечается, что актёр пытался сфокусировать всю киновселенную DC исключительно на своём злодее, Чёрном Адаме, и Супермене Генри Кавилле, тем самым мешая другим проектам.

Например, в сцене после титров «Чёрного Адама» изначально должен был появиться Шазам, однако Скала настоял на возвращении Генри Кавилла. В итоге новый глава супергеройского направления Джеймс Ганн выбрал совсем другое направление, отказавшись от влияния уже вышедших проектов, а Генри Кавилл не получил роль Супермена.

Информацию TheWrap косвенно подтвердил Закари Ливай, исполнитель роли Шазама. Он поделился заметкой TheWrap в своих соцсетях, тем самым намекнув на правдивость данных инсайдеров.

Фильмы,Джеймс Ганн,Дуэйн Джонсон,
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