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2 часа назад

Маргариту в "Воланде" должна была сыграть Ольга Куриленко

Газета.Ru

Изначально Маргариту в предстоящем фильме "Воланд" должна была сыграть украинка и "девушка Бонда" Ольга Куриленко, а Мастера — британский актер Гари Олдман.

Маргариту в "Воланде" должна была сыграть Ольга Куриленко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал кинопродюсер и основатель компании "Марс медиа энтертейнмент" Рубен Дишдишян.

Он сообщил, что актерский состав готовящегося к осеннему релизу "Воланда" мог выглядеть совершенно иначе.

Вместо Евгения Цыганова и Юлии Снигирь сперва на роли Мастера и Маргариты планировали позвать Ольгу Куриленко и Гари Олдмана. Но договориться с актерами, по словам Дишдишяна, не удалось из-за размеров их гонораров.

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