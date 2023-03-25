Маргариту в "Воланде" должна была сыграть Ольга Куриленко

Изначально Маргариту в предстоящем фильме "Воланд" должна была сыграть украинка и "девушка Бонда" Ольга Куриленко, а Мастера — британский актер Гари Олдман.

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Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал кинопродюсер и основатель компании "Марс медиа энтертейнмент" Рубен Дишдишян.

Он сообщил, что актерский состав готовящегося к осеннему релизу "Воланда" мог выглядеть совершенно иначе.