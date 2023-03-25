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2 часа назад

Опубликован трейлер фильма ужасов с Анной Кэмп "Из черноты"

Российская Газета

Появился трейлер американского фильма ужасов "Из черноты" (+18). Героиня ленты - "завязавшая" наркоманка Кора (Анна Кэмп), "отчаянно нуждающаяся в окончательном исцелении и обремененная сокрушительным чувством вины после исчезновения ее маленького сына".

Вскоре Кора получает странное предложение: ей обещают рассказать правду о том, что произошло, и все дать шанс исправить. Но лишь при условии, что она готова заплатить ужасающую цену.

"Насколько она готова погрузиться во тьму ради этого шанса на искупление?", - мрачно спрашивает синопсис.

Режиссер, сценарист и сопродюсер - Томас Маркезе ("Невиновный", "Падший").

Премьера в России - 25 мая.

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