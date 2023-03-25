Опубликован трейлер фильма ужасов с Анной Кэмп "Из черноты"

Появился трейлер американского фильма ужасов "Из черноты" (+18). Героиня ленты - "завязавшая" наркоманка Кора ( Анна Кэмп ), "отчаянно нуждающаяся в окончательном исцелении и обремененная сокрушительным чувством вины после исчезновения ее маленького сына".

Вскоре Кора получает странное предложение: ей обещают рассказать правду о том, что произошло, и все дать шанс исправить. Но лишь при условии, что она готова заплатить ужасающую цену.