Максим Галкин пошутил над пенсией Евгения Петросяна во время концерта в США

На своих израильских концертах юморист Максим Галкин (признан на территории РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента) поносит всех, кого не лень. Теперь же досталось и его пожилому коллеге Евгению Петросяну, пишет «СтарХит». Рассуждая, видимо, о свободе мнений, Галкин упомянул, что Петросян якобы переживает, что у него отберут пенсию за какие-то высказывания. На этом юморист не остановился и отметил, что накопленных у Петросяна средств хватит на 200 лет жизни в Дубае. Затем он отпустил крайне сомнительную шутку про курицу с отрубленной головой. Сам Галкин сбежал с семьей в Израиль после февральских событий. Всю жизнь работавший на федеральных каналах и получавший большие гонорары за любовь российского народа артист теперь колесит по свету в поисках заработка.