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Максим Галкин позавидовал высокой пенсии Евгения Петросяна

На своих израильских концертах юморист Максим Галкин (признан на территории РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента) поносит всех, кого не лень. Теперь же досталось и его пожилому коллеге Евгению Петросяну, пишет «СтарХит». Рассуждая, видимо, о свободе мнений, Галкин упомянул, что Петросян якобы переживает, что у него отберут пенсию за какие-то высказывания. На этом юморист не остановился и отметил, что накопленных у Петросяна средств хватит на 200 лет жизни в Дубае. Затем он отпустил крайне сомнительную шутку про курицу с отрубленной головой. Сам Галкин сбежал с семьей в Израиль после февральских событий. Всю жизнь работавший на федеральных каналах и получавший большие гонорары за любовь российского народа артист теперь колесит по свету в поисках заработка.

Максим Галкин пошутил над пенсией Евгения Петросяна во время концерта в США
© Слово и Дело
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