"Джон Уик 4" стартовал лучше всех фильмов франшизы

В первые выходные показа фильм "Джон Уик" (John Wick: Chapter 4) собрал 137,5 млн долларов. Это превышает показатели остальных фильмов франшизы, передает Variety, а также превосходит ожидания экспертов.

© Российская Газета

Они прогнозировали старт четвертой части франшизы со 115 млн долларов в мировом прокате.