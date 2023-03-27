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"Джон Уик 4" стартовал лучше всех фильмов франшизы

В первые выходные показа фильм "Джон Уик" (John Wick: Chapter 4) собрал 137,5 млн долларов. Это превышает показатели остальных фильмов франшизы, передает Variety, а также превосходит ожидания экспертов.

"Джон Уик 4" стартовал лучше всех фильмов франшизы
© Российская Газета

Они прогнозировали старт четвертой части франшизы со 115 млн долларов в мировом прокате.

Картина заработала в Северной Америке 73,5 млн долларов, в мире - 64 млн долларов. Для сравнения - первая часть заработала в домашнем прокате 14 млн долларов, вторая - 30,4 млн долларов, а третья - 56,8 млн долларов.

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