"Операция "Фортуна" и "Шершни": что интересного посмотреть онлайн

Глобальная климатическая катастрофа в "Экстраполяциях", история мести в "Горизонте в огне", новый сезон "Шершней" и комедийный боевик Гая Ричи. Подборка кино и сериалов для яркого вечера.

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Джейсон Стэйтем в который раз пытается спасти мир в новом комедийном боевике Гая Ричи. Школьницы выживают в диком лесу после авиакатастрофы, а спустя десятки лет борются с посттравматическим синдромом в продолжении хита от Showtime. Глобальное потепление переворачивает жизнь землян с ног на голову в крупнобюджетной драме с впечатляющим актёрским составом. А обедневшая наследница финансовой империи мстит обидчикам в антураже Франции 1930-х годов. В свежей подборке рубрики "Кино Здесь" рассказываем, какие новинки кино и сериалов посмотреть в интернете.

Видео дня

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать" (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 114 минут

О фильме. Матёрый шпион в отпуске (Джейсон Стэйтем) вынужден прервать свой отдых, чтобы отдать очередной долг британской родине. Ему поручают решить проблему мирового масштаба - сорвать продажу супероружия. Для этого спецагент собирает команду из лучших разведчиков в мире и одного харизматичного актёра, которому придётся отыгрывать свой образ не для киноэкрана, а в реальной жизни.

Что интересного. Так уж сложилось, что каждый новый фильм Гая Ричи - событие. Берётся ли режиссёр за шпионское кино ("Агенты А.Н.К.Л."), жёсткий боевик ("Гнев человеческий") или даже за диснеевский мюзикл ("Аладдин") - всё-то у него получается впечатляюще и с размахом. "Операция "Фортуна" снята в жанре комедийного боевика. Главную роль исполнил вечно брутальный Джейсон Стэйтем, который и пушкой в лицо умеет тыкнуть, и рассмешить при случае способен. Одним из главных достоинств ленты можно назвать дуэт Хью Гранта и Обри Плаза, которые на фоне безэмоционального, но забавного Стэйтема придают фильму эмоциональный драйв.

Кому не понравится. Тем, кто устал от шаблонных комедийных боевиков в стилистике бондианы.

"Шершни" - 2 сезон (18+)

Режиссёр: Дэйзи фон Шерлер Майер, Эва Сёрхёуг, Карин Кусама

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 10 серий по 60 минут

О сериале. Хит Showtime о пытающихся выжить в диком лесу школьницах получил долгожданное продолжение. Напомним сюжет тем, кто пропустил этот достойный триллер о выживании: 1996 год, самолёт с командой школьных футболисток терпит крушение в диких лесах Канады. Связь потеряна, надежды на спасение нет. Молодым и хрупким девушкам предстоит пробудить свою звериную сущность, чтобы выжить в нечеловеческих условиях. 25 лет спустя немногие уцелевшие в той катастрофе борются с посттравматическим синдромом, а окружающие до сих пор пытаются докопаться до правды: что за кровавые события происходили в том лесу с наступлением зимы, когда у девушек закончилась последняя еда?

Что интересного. В новом сезоне к уже сыгранному трио Мелани Лински, Кристины Риччи и Джульетт Льюис добавилась ещё одна выжившая - Ван (Лорен Эмброуз). Роль "гражданского" детектива, стремящегося разгадать кровавые загадки прошлого, исполнил Элайджа Вуд. И если первый сезон только намекает, на какие ужасные поступки пришлось пойти девушкам (каннибализм), чтобы выжить, второй сезон уже вовсю нам это демонстрирует.

Кому не понравится. Тем, кто не готов переложить на себя бремя печального прошлого, которое уже 25 лет тянется за главными героинями. Тем, кто не хочет узнать, на какие ужасные поступки способны милые девочки, загнанные в тупик.

"Экстраполяции" - 1 сезон (18+)

Режиссёр: Скотт З. Бернс, Майкл Моррис

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.0

Время: 8 серий по 50 минут.

О фильме. Крупнобюджетный сериал, отчаянно ищущий ответы на интригующие темы будущего. В основе сюжета - восемь взаимосвязанных историй, повествование в которых растянуто на десятилетия. Через эти сюжетные фрагменты нам рассказывают, к каким катастрофам приведут внезапные перемены климата на Земле: глобальным и экономическим, межличностным и бытовым.

Что интересного. Каков он, мир, в котором побеждён рак, люди ступили на Марс, но свежий воздух раздаётся по талонам, а своя же родная планета стремится тебя поджарить или утопить? "Экстраполяции" в декорациях будущего предлагают ответы на актуальные вопросы современности. "Шокирующий актёрский состав" (как написал в комментариях под трейлером сериала один из пользователей) действительно не может не впечатлять. В сериале сыграли несколько поколений актёров: от Мэрил Стрип, Эдварда Нортона, Дэвида Швиммера и Тоби Магуайара до более молодых представителей голливудской сцены - Кита Харингтона, Марион Котийяр и Сиенны Миллер.

Кому не понравится. Тем, кто пока что живёт настоящим, и не хочет думать о глобальном потеплении, загрязнении океана и о грядущем закате цивилизации (привет подкасту "Омск Здесь" об экологии "Ой, не туда!").

"Горизонт в огне" (18+)

Время: 135 минут

О фильме. Париж, 1927 год. Главную героиню фильма зовут Мадлен, и у неё только что умер отец - богатейший банкир Франции. Она единственная наследница огромной империи, однако погоревать о папе, лёжа на золотой перине, у женщины не получится. Люди из ближайшего окружения отца затевают финансовую пирамиду и оставляют Мадлен без копейки. Теперь гордая и ищущая справедливости героиня всеми силами будет стремиться отомстить обидчикам: шантаж, слежка, вымогательства и торговля секретными технологиями - в ход пойдёт всё. Единственным союзником Мадлен в непростой борьбе станет детектив Дюпре.

Что интересного. "Горизонт в огне" рассказывает нам о том, что богатых и сильных тоже иногда обижают, а ещё напоминает о том, что, конечно, месть - это блюдо, которое подают холодным. Кстати, роль дружелюбного и верного детектива Дюпре, единственного человека, с которым героиня чувствует себя счастливой, сыграл сам режиссёр фильма Кловис Корнийяк.