Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
3 часа назад

Гильермо дель Торо станет автором фильма для Netflix

Мир новостей

По информации издания Deadline, актеры Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек и Миа Гот сейчас ведут переговоры о съемках в этом проекте. Пока Дель Торо разрабатывает сценарий и еще не утвердил актерский состав.

Гильермо дель Торо станет автором фильма для Netflix
Фото: Мир новостейМир новостей

Никаких подробностей о деталях сюжета и сроках производства на данном этапе не сообщается.

На прошедшей недавно церемонии вручения премии американской киноакадемии Гильермо дель Торо получил «Оскар» за мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо», снятый по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.

Фильмы,Оскар,Карло Коллоди,Гильермо дель Торо,Эндрю Гарфилд,Оскар Айзек,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий