Гильермо дель Торо станет автором фильма для Netflix

По информации издания Deadline, актеры Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек и Миа Гот сейчас ведут переговоры о съемках в этом проекте. Пока Дель Торо разрабатывает сценарий и еще не утвердил актерский состав.
Никаких подробностей о деталях сюжета и сроках производства на данном этапе не сообщается.
На прошедшей недавно церемонии вручения премии американской киноакадемии Гильермо дель Торо получил «Оскар» за мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо», снятый по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.