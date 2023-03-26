Трейлер фильма «Война миров: Атака» раскритиковали в Сети

Авторы новой экранизации романа Герберта Уэллса «Война миров» , получившей подзаголовок «Атака» , показали трейлер своего фильма. Поклонников новая интерпретация истории об инопланетном вторжении не впечатлила.

Как можно увидеть в комментариях под видеороликом в видеохостинге YouTube, пользователей трейлер разочаровал. Критике подверглась в том числе визуальная составляющая фильма, которую многие назвали несоответствующей полноценному высокобюджетному блокбастеру.