Трейлер фильма «Война миров: Атака» раскритиковали в Сети

Авторы новой экранизации романа Герберта Уэллса «Война миров», получившей подзаголовок «Атака», показали трейлер своего фильма. Поклонников новая интерпретация истории об инопланетном вторжении не впечатлила.
Как можно увидеть в комментариях под видеороликом в видеохостинге YouTube, пользователей трейлер разочаровал. Критике подверглась в том числе визуальная составляющая фильма, которую многие назвали несоответствующей полноценному высокобюджетному блокбастеру.
Главные роли в ленте исполнили актеры Сэм Гиттинс, Винсент Риган и Лео Старр. Премьера фильма состоится 21 апреля 2023 года. Режиссером ленты выступил Джунаид Сайед.