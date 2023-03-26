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1 час назад

«Джон Уик 4» уже стал хитом. У фильма лучший старт в истории франшизы

Чемпионат.com

«Джон Уик 4» на днях вышел в прокат и в первые выходные его мировая касса перевалила за отметку $ 137 млн. Это лучший старт в истории франшизы. $ 73,5 млн из этой суммы приходятся на прокат США. Таким образом, боевик показал на американском рынке лучший старт среди всех фильмов киносаги Чада Стахелски.

«Джон Уик 4» уже стал хитом. У фильма лучший старт в истории франшизы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стартовые сборы кинофраншизы «Джон Уик» в США:

Недавно выяснилось, что Киану Ривз сам сделал 90% трюков в боевике «Джон Уик 4». Актёр готовился к съёмкам четвёртой части киносаги 12 недель, тогда ему было 57 лет. За это время Киану нарабатывал навыки экстремального вождения и репетировал боевые сцены с рукопашными драками и стрельбой.

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