«Джон Уик 4» уже стал хитом. У фильма лучший старт в истории франшизы

«Джон Уик 4» на днях вышел в прокат и в первые выходные его мировая касса перевалила за отметку $ 137 млн. Это лучший старт в истории франшизы. $ 73,5 млн из этой суммы приходятся на прокат США. Таким образом, боевик показал на американском рынке лучший старт среди всех фильмов киносаги Чада Стахелски.

Недавно выяснилось, что Киану Ривз сам сделал 90% трюков в боевике «Джон Уик 4». Актёр готовился к съёмкам четвёртой части киносаги 12 недель, тогда ему было 57 лет. За это время Киану нарабатывал навыки экстремального вождения и репетировал боевые сцены с рукопашными драками и стрельбой.