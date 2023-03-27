Юристы рассказали, как представить в суд электронные доказательства

Сегодня резко выросла роль электронных доказательств. Причины очевидны: мы все чаще решаем важные вопросы в переписке в соцсетях или мессенджерах. При этом, как пояснил вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов, в судах пока складывается противоречивая практика принятия электронных документов в качестве доказательств. Проще говоря: могут принять, могут отклонить. Чтобы увеличить шансы, участникам процесса следует соблюдать определенные алгоритмы. Например: стоит зафиксировать электронные документы у нотариуса.

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"Несмотря на тот факт, что гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство отчасти затрагивает вопросы использования электронных документов, большая их часть, к сожалению, находится вне нормативно-правового регулирования, - говорит Никита Филиппов. - Следствием этого является наличие противоречивой судебной практики принятия электронных документов в качестве доказательств, например, в части истребования, удостоверения, оценки. Вместе с тем, все не так однозначно плохо, как кажется на первый взгляд, и представлять электронные документы в суд в обоснование своей правовой позиции необходимо и тактически целесообразно".

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По его словам, в первую очередь, важно понимать и учитывать, что Гражданский кодекс предусматривает возможность заключения письменного договора в электронной форме, например, путем обмена письмами, телеграммами, электронными документами. Главное, чтобы технические средства позволяли воспроизвести содержание сделки на материальном носителе в неизменном виде.

"При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю", - говорит вице-президент Гильдии российских адвокатов. В качестве примера он привел дело, когда арбитражный суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции о незаключенности договора подряда, взыскав с заказчика в пользу подрядчика сумму задолженности. Вторая инстанция признала договор заключенным, приняв в качестве доказательства протокол нотариального осмотра электронной переписки сторон.

"Другим примером признания договора заключенным является правовая позиция ВС РФ, направившего дело на новое рассмотрение, поскольку суды нижестоящих инстанций ошибочно не приняли в качестве надлежащего доказательства протокол нотариального осмотра электронной переписки сторон, согласно которой истец со своей электронной почты направил на электронную почту ответчика письмо с отсканированным подписанным договором, в ответ на которое ответчик направил подтверждение о получении данного договора и отсканированную вторую страница подписанного ответчиком договора", - рассказывает Никита Филиппов.

В свою очередь, руководитель практики разрешения споров с государственными органами бюро адвокатов "Де-юре" Рашид Гитинов утверждает, что российское процессуальное законодательство не предусматривает четких конкретных критериев достоверности электронного документа, в связи с чем выработка таковых критериев осуществляется судебной практикой.

"Электронные документы можно условно разделить на два вида, - говорит он. - Первое: документы, которые заверены электронной подписью. С их применением в качестве доказательств в судебной практике не возникает проблем. Второе: простые электронные документы, которые требуют подтверждения их объективности, достоверности и допустимости".

К таковым, по его словам, может быть отнесена, например, электронная переписка посредством электронной почты, применительно к которой в судебной практике имеются противоречивые подходы. "К сожалению, в судебной практике имеются немало случаев, когда суды отказывают в признании электронной переписки в качестве доказательства только со ссылкой на тот факт, что договором такой способ документооборота не был зафиксирован, - говорит Рашид Гитинов. - В связи с этим целесообразным является включение в текст договора при его заключении положения о том, что документооборот между сторонами является надлежащим и признающимся сторонами также посредством переписки по электронной почте, с обязательным указанием адресов электронной почты сторон договора".

Еще один вид электронных документов - это сообщения из мессенджеров, смс-сообщения. "Правовая характеристика и использование указанных сообщений в качестве электронных доказательств может быть основана на определении понятия электронных сообщений, которое приводится в Федеральном законе "Об информации, информационных технологиях и защите информации", о чем было сказано ранее, - продолжает руководитель практики разрешения споров с государственными органами бюро адвокатов. - При этом судебная практика использования сообщений из мессенджеров в качестве электронных доказательств, как говорится, "идет в ногу со временем", и примеров таковых более чем достаточно, в том числе вне зависимости от вида мессенджера: WhatsApp, Viber, Skype".

Важным условием использования электронных документов в судебном процессе для их последующей оценки и принятия судом в качестве письменных доказательств является обеспечение соответствия электронного доказательства критериям объективности и достоверности, говорит Рашид Гитинов.

Один из самых популярных способов обеспечения электронных доказательств - нотариальный, предусматривающий, как объясняют эксперты, составление протокола нотариального осмотра и скриншота страниц, например, электронной переписки (электронной почты, сообщений в мессенджерах, смс-сообщений), контактных данных участников судебного спора, контента интернет-сайта.

"Применительно к вопросу о конкуренции электронных и иных письменных доказательств следует отметить, что электронные доказательства, несмотря на специфику обеспечения их достоверности и допустимости, обладают эффективным и полноценным доказательственным потенциалом, - говорит Рашин Гитинов. - Вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод, согласно которому, несмотря на противоречивую складывающуюся судебную практику применительно к оценке и признанию электронных доказательств в качестве достоверных и допустимых, грамотный профессиональный подход к вопросу сбора, обеспечения и представления электронных доказательств является залогом успешного судебного разрешения спора вне зависимости от того, какими доказательствами оперирует ваш процессуальный оппонент".