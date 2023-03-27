Квентину Тарантино 60 лет: самые культовые фильмы режиссера

Сегодня, 27 марта, режиссер Квентин Тарантино отмечает 60-летие. «ФедералПресс» решил вспомнить самые культовые фильмы, снятые им.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Квентин Тарантино – американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в независимом кинематографе», – говорится в открытых источниках.

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О Тарантино

Свой первый фильм режиссер снял в 1983 году. Это был фильм «Неразлучники в неволе». Однако известность он получил после выхода картины «Бешеные псы».

Сценарий к «Бешеным псам» был написан за три недели. Квентин Тарантино был готов снять этот фильм даже на 16-миллиметровую камеру и черно-белую пленку. Но картиной вовремя заинтересовался актер Харви Кейтель, и бюджет значительно вырос.

Через 3 года родилось «Криминальное чтиво», спустя почти 10 лет вышел фильм «Убить Билла». В 2012 году Тарантино снял картину «Джанго освобожденный», еще через 3 года – «Омерзительную восьмерку».

Эти и другие фильмы Тарантино стали известны во всем мире. Режиссер выработал собственный стиль и получил признание.

«Криминальное чтиво»

Этот фильм считается одной из главных работ Тарантино. В следующем году картине исполнится 30 лет, но ее популярность не падает.

«Криминальное чтиво» стало отправной точкой карьеры нескольких актеров. Так, Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон стали одними из ведущих актеров Голливуда, а Джон Траволта вернулся туда после неудачных 80-х годов. Все трое были номинированы на «Оскар».

Фильм находится на 8-м месте в топ-250 фильмов «КиноПоиска» с рейтингом 8,6 (8,9 на IMDb). «Криминальное чтиво» – это, несомненно, то, что должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни.

«Джанго освобожденный»

Эта картина стала самым кассовым вестерном в истории. В фильме снялись Леонардо ди Каприо, Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Сэмюэл Л. Джексон.

«Джанго освобожденный» удостоен множества наград и номинаций. Среди них «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.

Действие фильма разворачивается в 1858 году, за три года до начала Гражданской войны. Двое братьев-работорговцев гонят купленных ими чернокожих рабов-мужчин на Дальний Юг. Среди них находится Джанго, которого продали отдельно от жены.

Ночью в лесу группа встречается с доктором Кингом Шульцем, который является охотником за головами. Он хочет, чтобы Джанго помог ему опознать братьев Бриттл – жестоких убийц, которые работали надсмотрщиками на той же плантации, где трудился Джанго.

В топ-250 «КиноПоиска» этот фильм на 56-м месте с рейтингом 8,2 (8,4 на IMDb).

«Бешеные псы»

Сюжет фильма завязан на ограблении, после которого преступники собираются в назначенном месте и пытаются выяснить, кто их подставил. Главные роли исполнили Харви Кейтель, Тим Рот, Крис Пенн, Стив Бушеми, Лоуренс Тирни, Майкл Мэдсен и сам Тарантино.

Кассовые сборы превысили первоначальный бюджет фильма более чем в три раза. «Бешеные псы» были хорошо встречены зрителями и кинокритиками.

На «КиноПоиске» рейтинг фильма составляет 8,1, на IMDb – 8,3.

«Бесславные ублюдки»

С этого фильма началась «перезагрузка» карьеры Квентина Тарантино. В картине рассказывается вымышленная история о том, как небольшая группа людей по счастливому стечению обстоятельств умудряется остановить Гитлера. Есть в фильме и другой злодей, роль которого прекрасно сыграл Кристоф Вальц.

В фильме также снялись Мелани Лоран, Брэд Питт, Майк Майерс и Элай Рот. Картина получила преимущественно положительные отзывы кинокритиков и собрала в мировом прокате более 322 млн долларов.

Многие критики включили «Бесславных ублюдков» в списки лучших фильмов не только года, но и первого десятилетия XXI века. На «КиноПоиске» рейтинг картины – 8,0, на IMDb – 8,3.

«Убить Билла» и «Убить Билла 2»

«Убить Билла» – это сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с Умой Турман. Эта же актриса исполнила главную роль в фильме.

Во второй части уже было больше диалогов и меньше кровавых сцен. По мнению многих критиков, этот фильм намного лучше первого.