Российские кинотеатры и онлайн-сервисы расширят азиатским кино

Кинотеатры и их интернет-аналоги планируют в борьбе за внимание зрителей обратиться к контенту производства Азии.

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Как рассказала "Ъ" президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова, в апреле в прокате появится китайский фильм "Блуждающая земля 2", а также корейские картины "Возвращение в Сеул", "Ночная сова" и "Призрак у озера".

По данным издания, так свои каталоги планируют расширять сервисы START, Okko, KION, ivi, а "Кинопоиск" уже выпустил популярную "Атаку титанов", в топе сервиса - анимация Хаяо Миядзаки. Около 17% подписчиков сервиса предпочитают корейские и японские произведения. А в ivi уверяют, что вскоре там можно будет посмотреть эксклюзивные дорамы одной из крупнейших корейских студий KBS.