Премьера мультфильма «Приключения аргонавтов» состоится 30 марта

В минувшую субботу, 25 марта, в московском кинотеатре «Синема Стар Ереван Плаза» состоялся предпремьерный показ мультфильма «Приключения аргонавтов» (6+). Это новая работа режиссёра Давида Ало, который подарил миру мультфильм «Дозор джунглей» (6+). На предпремьерном показе нового проекта побывали журналисты издания FBM.ru.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Посмотреть мультфильм вместе с детьми пришли популярные блогеры Елена Фенцик, Надежда Ипатова, Вероника Золоторева и другие. А перед началом показа у маленьких гостей была возможность принять участие в развлекательной анимационной программе.

Стоит отметить, что мероприятие состоялось при поддержке сети семейных кафе «Андерсон», а также соцсети «Одноклассники».

Премьера мультфильма «Приключения аргонавтов» состоится в российский кинотеатрах 30 марта этого года.

По сюжету, отважная мышка Пэтти и её лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм отправляются в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов. А всё потому, что их городок угрожает разрушить сам Посейдон.