Концерты Валерия Меладзе в сибирских городах отменили

Концерты российского исполнителя Валерия Меладзе отменили в сибирских городах. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили концертные организации.

Ранее появилась информация, что Меладзе планирует гастроли по России. Выступления артиста, запланированные на апрель этого года, должны были состояться в Новосибирске, Барнауле и Кемерово.

В компании «Городские зрелищные кассы Новосибирск», которая ранее занималась продажей билетов на концерты музыканта в городе 26 и 30 апреля, заявили, что выступления отменены на оба дня, а также подчеркнули, что возврат билетов возможен.

Замдиректора спортивно-развлекательного комплекса «Арена» в Кемерово Елена Гермашева также опровергла информацию о проведении концертов исполнителя в городе.

В барнаульском Ледовом дворце «Титов-Арена» отметили, что информация о выступлении Меладзе 29 апреля могла быть размещена только на старых афишах: «Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется».