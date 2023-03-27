На киноэкраны России накатят таинственные "Волны"

"Я очень долго писал сценарий, восемь лет, в 2010 году начал, еще до "Шопинг-тура", но у меня не получалось почему-то. Я останавливался, бросал его, но он меня не бросал, не отпускал. Я время от времени к нему возвращался. А он все не получался, не случался. И вот в 2018 году, летом, я вдруг остался совершенно один и вдруг понял, что вот сейчас могу его дописать. Он меня спасал от одиночества, а я его - от небытия".