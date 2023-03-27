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1 час назад

На киноэкраны России накатят таинственные "Волны"

Российская Газета

…И вот люди случайно или, возможно, по собственной воле забредают в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесной чаще. Как это часто бывает в жизни, они начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения, а настоящую любовь обретают там, где любые чувства под запретом.

На киноэкраны России накатят таинственные "Волны"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это новый фильм "Волны" от режиссера Михаила Брашинского, которые, пройдя по фестивалям и получив там признание, готовятся к скорому выходу на экраны страны.

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Михаил Брашинский - автор зомби-хоррора "Шопинг-тур", бывший кинообозреватель "Афиши" - за эту антиутопию был награжден специальным призом президента фестиваля "Окно в Европу" Армена Медведева в Выборге. В главных ролях - Виктория Толстоганова и Владислав Абашин.

…В закрытом тайном обществе все связаны энергией волны. Здесь все отрезаны от внешнего мира и ищут бессмертия. Здесь все находят новый дом, где вроде бы обретают покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы. Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?

Рассказывает режиссер Михаил Брашинский:

"Я очень долго писал сценарий, восемь лет, в 2010 году начал, еще до "Шопинг-тура", но у меня не получалось почему-то. Я останавливался, бросал его, но он меня не бросал, не отпускал. Я время от времени к нему возвращался. А он все не получался, не случался. И вот в 2018 году, летом, я вдруг остался совершенно один и вдруг понял, что вот сейчас могу его дописать. Он меня спасал от одиночества, а я его - от небытия".

Исполнительница главной роли Виктория Толстоганова:

"Фильм стал совершенно неожиданным событием для меня. Изначально на роль Веры предполагалась другая актриса, но она выбыла по причине болезни, успев сняться буквально в одной сцене. На подготовку было несколько дней, так что легкой прогулкой это точно не назовешь. Но помогла давняя дружба с Михаилом Брашинским, он настолько подробно представлял себе этот прекрасный и пугающий замкнутый мир, этих людей, их взгляды, страхи, что я поверила и доверилась полностью его режиссерской уверенности. К тому же сложная героиня, противоречивая, сильная и ранимая одновременно - от такой роли было невозможно отказаться".

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