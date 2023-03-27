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1 час назад

Назван фильм открытия ММКФ-2023

Российская Газета

"Снегирь", новый фильм режиссёра и сценариста Бориса Хлебникова ("Аритмия", "Шторм"), станет фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля, который пройдёт с 20 по 27 апреля.

Назван фильм открытия ММКФ-2023
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Главные роли в картине, основанной на романе Георгия Владимова "Три минуты молчания", исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников (сын режиссёра, звезда сериала "Пингвины моей мамы"). Также в ней снялся Евгений Сытый - это одна из последних ролей актёра, умершего в 2022-м на 53-м году жизни.

Сосценаристка - Наталия Мещанинова. Герои фильма - суровые рыбаки, которым приходится регулярно бороться со стихией. Трейлер "Снегиря" - здесь. Широкий прокат стартует 8 июня.

Как сообщает пресс-служба смотра, программа фестиваля будет объявлена в начале апреля.

Фильмы,Аритмия,Евгений Сытый,Наталия Мещанинова,Георгий Владимов,Александр Робак,Борис Хлебников,Тимофей Трибунцев,
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