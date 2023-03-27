Назван фильм открытия ММКФ-2023

"Снегирь", новый фильм режиссёра и сценариста Бориса Хлебникова ("Аритмия", "Шторм"), станет фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля, который пройдёт с 20 по 27 апреля.
Главные роли в картине, основанной на романе Георгия Владимова "Три минуты молчания", исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников (сын режиссёра, звезда сериала "Пингвины моей мамы"). Также в ней снялся Евгений Сытый - это одна из последних ролей актёра, умершего в 2022-м на 53-м году жизни.
Сосценаристка - Наталия Мещанинова. Герои фильма - суровые рыбаки, которым приходится регулярно бороться со стихией. Трейлер "Снегиря" - здесь. Широкий прокат стартует 8 июня.
Как сообщает пресс-служба смотра, программа фестиваля будет объявлена в начале апреля.