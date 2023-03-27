В РФ покажут фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля "Звезды в полдень"

13 апреля в российский прокат выходит романтический триллер "Звезды в полдень", получивший гран-при жюри Каннского кинофестиваля и ставший номинантом на Золотую пальмовую ветвь. Трейлер (18+) уже в Сети.

События разворачиваются в Никарагуа. В отеле встречаются бизнесмен, его играет Джо Элвин ("Фаворитка", "Разговоры с друзьями") и журналистка в исполнении Маргарет Куэлли ("Однажды в… Голливуде", "Уборщица. История матери-одиночки"). У них завязывается роман. В какой-то момент выясняется, что паре нужно срочно покинуть страну из-за преследований агентов ЦРУ.