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43 минуты назад

В России покажут фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля "Звезды в полдень"

Российская Газета

13 апреля в российский прокат выходит романтический триллер "Звезды в полдень", получивший гран-при жюри Каннского кинофестиваля и ставший номинантом на Золотую пальмовую ветвь. Трейлер (18+) уже в Сети.

В РФ покажут фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля "Звезды в полдень"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

События разворачиваются в Никарагуа. В отеле встречаются бизнесмен, его играет Джо Элвин ("Фаворитка", "Разговоры с друзьями") и журналистка в исполнении Маргарет Куэлли ("Однажды в… Голливуде", "Уборщица. История матери-одиночки"). У них завязывается роман. В какой-то момент выясняется, что паре нужно срочно покинуть страну из-за преследований агентов ЦРУ.

Зрителей ждет красивая история опасной любви, приправленная африканским колоритом. Первые отзывы критиков - самые благоприятные. Однако в картине есть эротические сцены, поэтому стоит возрастная маркировка 18+.

Фильмы,Фаворитка,Маргарет Куэлли,ЦРУ,
18+
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