Бен Аффлек объяснил отсутствие Майкла Джордана в фильме «Air»

«Это не было решением Майкла. Я никогда не планировал, потому что никогда, ни секунды, не думал – послушайте, Майкл настолько завораживает, он так знаменит, и причина этого заключается в его совершенстве и величии, поэтому он такой притягательный и волшебный, его сразу можно узнать по осанке и поведению и тому, что он делал физически», - отметил Бен. «И это был единственный способ разрушить фильм, заставить аудиторию думать, что вся картина – афера, указав перед камерой на кого-то, кто не является Макйлом Джорданом, и сказать: «Эй, это Майкл Джордан!».