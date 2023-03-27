Бен Аффлек объяснил отсутствие Майкла Джордана в фильме «Air»
По словам актёра/режиссёра, это бы разрушило весь художественный замысел.
Бен Аффлек ответил на вопросы фанатов после показа своего нового фильма «Аir» в Нью-Йорке. Речь, в частности, зашла о том, почему в картине о заключении самого дорогостоящего рекламного контракта в истории спорта, между Nike и звездой НБА Майклом Джорданом, нет самого спортсмена. Персонаж, роль которого исполнил Дэмиэн Янг, появляется лишь мельком в паре эпизодов и показан только со спины. Объяснение такой коллизии, по словам Аффлека, очень простое.
«Это не было решением Майкла. Я никогда не планировал, потому что никогда, ни секунды, не думал – послушайте, Майкл настолько завораживает, он так знаменит, и причина этого заключается в его совершенстве и величии, поэтому он такой притягательный и волшебный, его сразу можно узнать по осанке и поведению и тому, что он делал физически», - отметил Бен. «И это был единственный способ разрушить фильм, заставить аудиторию думать, что вся картина – афера, указав перед камерой на кого-то, кто не является Макйлом Джорданом, и сказать: «Эй, это Майкл Джордан!».
Далее режиссёр «Air» продолжил со смехом:
«Потому что все сразу заявят: «Это подделка Майкла Джордана! Он слишком знаменит, и мне нравится думать о нём как о парне, стоящем над этим. Таковы наши отношения с идолами и кумирами, они не сидят в наших гостиных, не присутствуют в наших жизнях, это люди, которые живут в наших фантазиях».
На широкие экраны спортивная драма «Air» выйдет 5-го апреля.