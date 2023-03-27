Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Бен Аффлек объяснил отсутствие Майкла Джордана в фильме «Air»

По словам актёра/режиссёра, это бы разрушило весь художественный замысел.

Бен Аффлек объяснил отсутствие Майкла Джордана в фильме «Air»
© Inc-News

Бен Аффлек ответил на вопросы фанатов после показа своего нового фильма «Аir» в Нью-Йорке. Речь, в частности, зашла о том, почему в картине о заключении самого дорогостоящего рекламного контракта в истории спорта, между Nike и звездой НБА Майклом Джорданом, нет самого спортсмена. Персонаж, роль которого исполнил Дэмиэн Янг, появляется лишь мельком в паре эпизодов и показан только со спины. Объяснение такой коллизии, по словам Аффлека, очень простое.

«Это не было решением Майкла. Я никогда не планировал, потому что никогда, ни секунды, не думал – послушайте, Майкл настолько завораживает, он так знаменит, и причина этого заключается в его совершенстве и величии, поэтому он такой притягательный и волшебный, его сразу можно узнать по осанке и поведению и тому, что он делал физически», - отметил Бен. «И это был единственный способ разрушить фильм, заставить аудиторию думать, что вся картина – афера, указав перед камерой на кого-то, кто не является Макйлом Джорданом, и сказать: «Эй, это Майкл Джордан!».

Далее режиссёр «Air» продолжил со смехом:

«Потому что все сразу заявят: «Это подделка Майкла Джордана! Он слишком знаменит, и мне нравится думать о нём как о парне, стоящем над этим. Таковы наши отношения с идолами и кумирами, они не сидят в наших гостиных, не присутствуют в наших жизнях, это люди, которые живут в наших фантазиях».

На широкие экраны спортивная драма «Air» выйдет 5-го апреля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий