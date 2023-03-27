Создатели «Джона Уика» готовят еще один фильм про наемных убийц

В материале присутствуют спойлеры «Джона Уика 4».

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Продюсер киностудии Lionsgate Эрика Ли заявила, что в ближайшие месяцы состоится анонс некого фильма по вселенной «Джона Уика». Девушка не раскрыла никаких деталей, отметив лишь, что он станет новой большой картиной во франшизе.

Есть ещё один фильм, который мы разрабатываем. Думаю, что мы представим его в ближайшие, скажем, месяц или два. Затем нас будут ждать «Балерина 2», «Джон Уик 5» и другие анонсы.

Фанаты тем временем считают, что лента может стать продолжением истории Каина, которого в «Джоне Уике 4» сыграл Донни Йен. Именно этот персонаж появляется в сцене после титров картины, которая явно намекает на то, что его история не закончена.