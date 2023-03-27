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10 минут назад

Создатели «Джона Уика» готовят еще один фильм по вселенной наемных убийц

Российская Газетаиещё 1

В материале присутствуют спойлеры «Джона Уика 4».

Создатели «Джона Уика» готовят еще один фильм про наемных убийц
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продюсер киностудии Lionsgate Эрика Ли заявила, что в ближайшие месяцы состоится анонс некого фильма по вселенной «Джона Уика». Девушка не раскрыла никаких деталей, отметив лишь, что он станет новой большой картиной во франшизе.

Есть ещё один фильм, который мы разрабатываем. Думаю, что мы представим его в ближайшие, скажем, месяц или два. Затем нас будут ждать «Балерина 2», «Джон Уик 5» и другие анонсы.

Фанаты тем временем считают, что лента может стать продолжением истории Каина, которого в «Джоне Уике 4» сыграл Донни Йен. Именно этот персонаж появляется в сцене после титров картины, которая явно намекает на то, что его история не закончена.

Помимо неанонсированного фильма, зрителей также ждут два спин-оффа. Сериал «Континенталь» стартует уже этой осенью и расскажет о молодых смотрителях одноимённого отеля Уинстоне Скотте и Хароне. Кроме того, прямо сейчас идут съёмки «Балерины» — фильма про наёмного убийцу, которую сыграет Ана де Армас.

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