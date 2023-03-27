Вышел трейлер комедийного детектива "Человек из Флориды"

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер комедийного детектива "Человек из Флориды". В главной роли - Эдгар Рамирес ("Золото", "Ультиматум Борна"). Премьера - 13 апреля.
Завязка классическая - к отставному полицейскому, которого как раз и играет Рамирес, обращаются представители мафиозной группировки с просьбой найти во Флоориде сбежавшую возлюбленную главаря банды. Бывший полицейский охотно берется за подработку, но, судя по трейлеру, у него завязывается роман с беглянкой. И теперь уже скрываться им приходится вместе.
В сериале также снимались: Эбби Ли, Энтони Лапалья, Отмара Марреро, Лекс Скотт Дэвис, Эмори Коэн, Кларк Грегг, Исайя Джонсон, Пол Шнайдер и Лорен Буглиоли.