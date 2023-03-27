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2 часа назад

Вышел трейлер комедийного детектива "Человек из Флориды"

Российская Газета

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер комедийного детектива "Человек из Флориды". В главной роли - Эдгар Рамирес ("Золото", "Ультиматум Борна"). Премьера - 13 апреля.

Завязка классическая - к отставному полицейскому, которого как раз и играет Рамирес, обращаются представители мафиозной группировки с просьбой найти во Флоориде сбежавшую возлюбленную главаря банды. Бывший полицейский охотно берется за подработку, но, судя по трейлеру, у него завязывается роман с беглянкой. И теперь уже скрываться им приходится вместе.

В сериале также снимались: Эбби Ли, Энтони Лапалья, Отмара Марреро, Лекс Скотт Дэвис, Эмори Коэн, Кларк Грегг, Исайя Джонсон, Пол Шнайдер и Лорен Буглиоли.

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