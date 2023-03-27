Вышел трейлер комедийного детектива "Человек из Флориды"

Завязка классическая - к отставному полицейскому, которого как раз и играет Рамирес, обращаются представители мафиозной группировки с просьбой найти во Флоориде сбежавшую возлюбленную главаря банды. Бывший полицейский охотно берется за подработку, но, судя по трейлеру, у него завязывается роман с беглянкой. И теперь уже скрываться им приходится вместе.