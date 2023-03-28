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3 часа назад

Триллер Скорзесе «Убийцы цветочной луны» выйдет в октябре 2023 года

Слово и Делоиещё 1

Стала известна дата выхода фильма «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon) режиссера Мартина Скорсезе. Детективный триллер появится в ограниченном прокате 6 октября 2023 года.

Триллер Скорзесе «Убийцы цветочной луны» выйдет в октябре 2023 года
Фото: Слово и делоСлово и дело

Через две недели после премьеры лента станет доступна для всех зрителей Apple TV+. Картину могут представить на Каннском кинофестивале 2023 года. В этом случае это будет первое появление Скорсезе в Каннах с 1985 года.

В основе сюжета кинофильма лежит роман Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Он повествует о расследование агентами ФБР серии таинственных смертей в 1920-х годах в индейском поселении Осейджей.

Главные роли в триллере Скорсезе исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Кроме того, в фильме также сыграет Брендан Фрейзер, который совсем недавно получит статуэтку «Оскара» за фильм «Кит».

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