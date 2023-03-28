В России пройдет премьера уникального фильма про Александра Невского

"По следам Александра Невского" - так называется первый в России документальный полнометражный фильм на русском жестовом языке. Съемки проходили от Пскова до Ватикана.

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28 марта состоится премьерный показ в Санкт-Петербурге. А 29 марта - в Москве. Продолжительность фильма - 2 часа 15 минут.

Не только в жестовом языке особенность фильма. Тем более, что картину может смотреть каждый: есть субтитры, есть традиционное озвучивание. Главная особенность фильма в том, что в съемочной группе - глухие и слабослышащие люди.

В основе ленты - летописная повесть о святом благоверном князе Александре Ярославовиче и документальные свидетельства его современников. Рассказ ведется на фоне исторических событий середины XIII века. Съемки проходили в России, Монголии и даже Италии, в том числе в Ватикане. Причем в Ватикан группа смогла приехать в январе этого года. Несмотря на санкции, людям с ограниченными возможностями здоровья пошли навстречу и сделали визы.

"В Италии мы хотели найти и нашли уникальные свидетельства, связанные с перепиской Александра Невского и папы Иннокентия IV. Историки часто упоминают об этом факте, но мало кто видел эти письма. Письма хранятся в Ватикане, и мы стали первой съемочной группой из России, которой позволили снимать в Апостольском архиве Ватикана", - рассказал "РГ" Сергей Кречетов, соавтор сценария, руководитель образовательного центра "Языки без границ", в котором проходят обучение глухие и слабослышащие.

Часть съемок проходила на Чудском озере. А в Монголии снимали сцены с кочевниками, которые сохранили традиционный уклад. Вместе с ними собирали юрту, пили кумыс, устраивали скачки.