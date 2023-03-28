Зачем Дурову понадобились для съемок пять свиней и варенье

Сегодня Александру Митте исполняется 90. В одном из интервью Александр Наумович рассказал, как Лев Дуров спас съемки, почему со зрителем надо уметь общаться и что в основе всего мирового кино - Станиславский.

Фото: Российская Газета Российская Газета

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Александр Митта: На самом деле, это наполовину комикс, наполовину учебник. Размышления о структуре сценария. То, что, мне кажется, полезно прочитать каждому, кто сочиняет сценарии. Я сам не люблю читать книги такого рода и знаю, что никто их не любит, поэтому написал как сборник анекдотов, веселых кинематографических притч-баек.

Не расскажете хоть одну?

Александр Митта: Например, про взаимоотношения со зрителем. На студии имени Горького снимали фильм "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Режиссеру нужно было, чтобы свинья прошла по довольно сложному лабиринту между столами чиновников, стащила со стола важную бумагу и с нею убежала. Как это сделать, никто не знал. Обратились к знаменитому Дурову. Он ответил: "Без проблем. Сделаю. Мне для этого нужно пять свиней для дублей, свежего мяса, два ящика коньяка и два месяца на тренировку". Начал свои тренировки. За неделю до съемки нервничающий директор фильма пошел посмотреть, как идут дела. Видит: загон и в нем хрюкает свинья. Только одна. Дурова нет - уехал на гастроли. А свинья, объясняют, ждет съемки. А остальные где? Где дубли? А дубли съели. А коньяк? Выпили. Директор понимает, что его обвели вокруг пальца, звонит Дурову, кричит: "Обманули!".

"Все нормально, - отвечает Дуров, - все будет работать. Мне нужен еще один ящик коньяка, ящик варенья, и не помешала бы еще одна свинья. И запросил тысячу рублей - запредельная по тем временам сумма. Свинью ему доставили, и ее тоже съели, и коньяк выпили, и варенье исчезло. На съемки Дуров пришел с банкой варенья. Режиссер спрашивает: скажите, сколько времени вам понадобится на эту сложную репетицию? Дуров отвечает: ничего сложного, никаких репетиций не надо, вы только поставьте камеру на рельсы, чтобы она всю эту траекторию пробежки свиньи могла снять. Берет эту важную бумагу, которую свинья должна стащить со стола, мажет ее обратную сторону вареньем, потом смазывает вареньем весь путь свиньи, которая уже дрожит от нетерпения. И кричит: снимайте скорее! Пускает свинью, и та четко по мизансцене побежала по дорожке из варенья - слизывает, лакомится. Хватает со стола смазанную вареньем бумагу и бежит назад. Снято! И тогда возмущенный директор орет: "Вы меня обманули! Вам не нужны были эти пять свиней! Но нужны были эти пять ящиков коньяка! Я не буду вам платить!". "Хорошо, - говорит Дуров, - не платите. Вот вам свинья, вот вам варенье, дубль делайте сами". И уходит. Режиссер кричит: "Остановите его! Он наверняка знает секрет - не может быть, что все так просто!". Дурова возвращают, ему подписывают выплату гонорара, он еще раз мажет вареньем путь свиньи к бумаге, и та послушно бежит. Сняли второй дубль.

И мораль сей басни…

Александр Митта: Мораль: когда вы знаете, как что сделать, все становится очень просто. Когда вы этого не знаете - вы дурите головы себе и людям, и проблема становится неразрешимой. А другая мораль: если вы хотите, чтобы зритель смотрел ваше кино, не отрываясь и вытянув шею, то мажьте ему каждую минуту фильма вареньем. Зрителю надо доставлять удовольствие. И об этом говорят не какие-то драмоделы, а сам Зигмунд Фрейд: внимание зрителей должно поощряться какой-то благодарностью. Это основа мейнстрима, к которому артхаусники относятся с презрением, а на самом деле они просто не умеют сделать фильм интересным, не умеют общаться с таким простым существом, как зритель. Зритель пришел, чтобы сесть в кресло и в течение полутора часов получать удовольствие. И этот процесс получения удовольствия - структурирован. Зрителю должно быть интересно. Он должен полюбить героев фильма и за них переживать. И в итоге он должен идентифицировать себя с героем. Должен ощущать родство своих базовых ценностей с ценностями героя. Если все это есть в фильме - все работает.

То, о чем я говорю, даже не профессия - это основы ремесла. У каждого, кто занимается кино, есть два вектора развития: как выразить свои ценности и как уложить это в структуру зрелищную и привлекательную, как привлечь к себе зрителя. Это ремесло, которое в основе искусства. Если хирург будет разрезать человека с почтением, ничего путного он не сделает. Он разработал план операции - а теперь он не почитает своего больного, а делает свое дело. Так и наши отношения со зрителем. Конечно, зритель разный. Кому-то интересно, как мужики переселяются в женские тела, - ну и на здоровье. Кто-то посерьезнее. А есть и такие зрители, для которых скука является непременным качеством общения с искусством, без скуки как бы искусство уже не искусство. Такого зрителя тоже нужно уметь опекать и обаять. Это ремесло, которым на самом деле владеют немногие, оно не преподается, хотя его во весь мировой кинематограф заложил Константин Сергеевич Станиславский. Все от него. Монтаж аттракционов - от Эйзенштейна, а метод физических действий - от Станиславского.

Из его книг тоже можно выудить немало поучительных баек и притч.