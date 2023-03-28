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2 часа назад

Кинокартина Гинзбурга «Ампир V» по роману Пелевина попала в сеть до официального проката

runews24.ru

Фильм, как и книга, называется «Ампир V». Кинокартина должна была выйти ещё 31 марта 2022 года, однако её сняли с проката перед первым уик-эндом.

Фильм Гинзбурга «Ампир V» попал в сеть до официального проката
Фото: Runews24Runews24

В Минкульте РФ сообщали, что ленте не выдали прокатное удостоверение из-за вопросов по возрастной маркировке.

Известно, что в фильме сыграл рэпер Оксимирон, которого Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов.

Пользователи считают, что именно из-за этого фильм не пропустили в прокат.

В интервью «Кинопоиску» режиссёр Виктор Гинзбург рассказал, что утёкшая в сеть версия фильма – рабочая, а не официальная.

По его словам, ему очень обидно, что зрители посмотрят незаконченную кинокартину. Он советует подождать официального релиза, потому что он так или иначе должен состояться.

Режиссёр добавил, что «Ампир V» будут показывать на международных фестивалях.

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