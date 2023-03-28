Фильм Гинзбурга «Ампир V» попал в сеть до официального проката

Фильм, как и книга, называется «Ампир V». Кинокартина должна была выйти ещё 31 марта 2022 года, однако её сняли с проката перед первым уик-эндом.

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В Минкульте РФ сообщали, что ленте не выдали прокатное удостоверение из-за вопросов по возрастной маркировке.

Известно, что в фильме сыграл рэпер Оксимирон, которого Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов.

Пользователи считают, что именно из-за этого фильм не пропустили в прокат.

В интервью «Кинопоиску» режиссёр Виктор Гинзбург рассказал, что утёкшая в сеть версия фильма – рабочая, а не официальная.

По его словам, ему очень обидно, что зрители посмотрят незаконченную кинокартину. Он советует подождать официального релиза, потому что он так или иначе должен состояться.