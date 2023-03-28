Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм весны 2023

Творческий тандем Тлум.Ру и наших читателей продолжает исправно работать.
Не так давно мы рассказывали о 10 мультфильмах, которые появятся в российском прокате весной. Всё как обычно — с нас перечисление анимационных историй, а с вас, зрители, голосование.
Подводим его итоги, пора узнать, какой мультфильм хотят увидеть больше всего.
Путешествие компании будущих шутников заняло 10-е место. Не беда, тем, кто хочет подводных приключений и лёгкого сюжета, этот мультфильм в любом случае станет интересен.
Что будет, если зубная фея рассекретит существование сказочных существ перед обычной школьницей? Как минимум, появится шанс подружиться с человеком. Как максимум — получится спасти себе жизнь. Подробности с минимумом спойлеров читайте в нашем обзоре мультфильма.
Много насекомых, детективной составляющий и необходимых для сюжета поворотов — порой совсем не в ту сторону, на которую надеялись зрители. Тлум.Ру и этот мультфильм успел посмотреть — читайте паучий обзор.
Древняя Япония, музыка, необычный человек с непропорциональным телом, слепой монах и дружба. Столько всего уместил режиссёр Масааки Юаса в один полный метр, что одного обзора явно маловато. Но мы всё же постарались рассказать о самом необходимом.
Если где-то есть кот, то для него обязательно найдётся мышь. Нет, не обязательно для обеда, порой такие существа даже подружиться умудряются. Герои этого мультфильма ещё и в Эрмитаж попали. Правда, теперь один хочет вонзить зубы в произведения искусства, а второй занимает роль защитника картин. Беда-беда.
На пятом месте рыжеволосая Яга и её житейские проблемы, связанные с книгой, некогда украденной у ведьмы. Вернуть пора бы, придётся ей постараться, возможно, задействовать метлу, избушку и другие подобные артефакты.
Антропоморфные козлята в полнометражном мультфильме отбросят все «бе» и «ме» и возьмут судьбу в свои копытца. Потому что в зверином мире вот-вот случится грандиозный разлад, раздор и прочие неприятные вещи. Для фанатов панды По и его бесконечных приключений.
Даже маленькая мышка в состоянии совершить настоящий повод. Ещё бы, когда на кону стоит существования родного города. Всем, кто увлекается древней Грецией и её мифами — к просмотру, без вопросов. Но учтите, что здесь количество вымыслов лишь увеличится. В геометрической прогрессии.
Главный герой мультфильма, основанного на книге авторства Кейт Дикамилло, ищет свою сестру самыми необычными способами. Сперва встречается с гадалкой, потом три непроходимых испытания умудряется пройти.
Полнометражное аниме, в котором показывают трудности жизни инвалида, необходимость взаимопомощи и понимания, возвращается в российский прокат. Да, история не новая, однако не отвергайте её. Понравится как детям, так и взрослым, а сильнее всего, как мы думаем, подросткам, которые часто зависают на моменте принятия важных решений в жизни.