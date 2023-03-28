Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм весны 2023

Творческий тандем Тлум.Ру и наших читателей продолжает исправно работать.

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Не так давно мы рассказывали о 10 мультфильмах, которые появятся в российском прокате весной. Всё как обычно — с нас перечисление анимационных историй, а с вас, зрители, голосование.

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Подводим его итоги, пора узнать, какой мультфильм хотят увидеть больше всего.

№ 10: «Морские монстрики»

Путешествие компании будущих шутников заняло 10-е место. Не беда, тем, кто хочет подводных приключений и лёгкого сюжета, этот мультфильм в любом случае станет интересен.

№ 9: «Моя фея-проказница»

Что будет, если зубная фея рассекретит существование сказочных существ перед обычной школьницей? Как минимум, появится шанс подружиться с человеком. Как максимум — получится спасти себе жизнь. Подробности с минимумом спойлеров читайте в нашем обзоре мультфильма.

№ 8: «Величайший детектив-паук»

Много насекомых, детективной составляющий и необходимых для сюжета поворотов — порой совсем не в ту сторону, на которую надеялись зрители. Тлум.Ру и этот мультфильм успел посмотреть — читайте паучий обзор.

№ 7: «Ину-о: Рождение легенды»

Древняя Япония, музыка, необычный человек с непропорциональным телом, слепой монах и дружба. Столько всего уместил режиссёр Масааки Юаса в один полный метр, что одного обзора явно маловато. Но мы всё же постарались рассказать о самом необходимом.

Если где-то есть кот, то для него обязательно найдётся мышь. Нет, не обязательно для обеда, порой такие существа даже подружиться умудряются. Герои этого мультфильма ещё и в Эрмитаж попали. Правда, теперь один хочет вонзить зубы в произведения искусства, а второй занимает роль защитника картин. Беда-беда.

№ 5: «Яга и книга заклинаний»

На пятом месте рыжеволосая Яга и её житейские проблемы, связанные с книгой, некогда украденной у ведьмы. Вернуть пора бы, придётся ей постараться, возможно, задействовать метлу, избушку и другие подобные артефакты.

№ 4: «Зверолэнд»

Антропоморфные козлята в полнометражном мультфильме отбросят все «бе» и «ме» и возьмут судьбу в свои копытца. Потому что в зверином мире вот-вот случится грандиозный разлад, раздор и прочие неприятные вещи. Для фанатов панды По и его бесконечных приключений.

№ 3: «Приключения аргонавтов»

Даже маленькая мышка в состоянии совершить настоящий повод. Ещё бы, когда на кону стоит существования родного города. Всем, кто увлекается древней Грецией и её мифами — к просмотру, без вопросов. Но учтите, что здесь количество вымыслов лишь увеличится. В геометрической прогрессии.

№ 2: «Как слониха упала с неба»

Главный герой мультфильма, основанного на книге авторства Кейт Дикамилло, ищет свою сестру самыми необычными способами. Сперва встречается с гадалкой, потом три непроходимых испытания умудряется пройти.

№ 1: «Её заветное желание»