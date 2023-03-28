Чьими голосами разговаривают коты Эрмитажа

Полнометражный анимационный фильм для всей семьи "Коты Эрмитажа" о пушистых защитниках музейных шедевров за первые дни демонстрации заработал более 100 млн рублей в российском прокате и странах СНГ.

По сюжету юный кот Винсент в компании мышки Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где оба попадают в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать приятеля, у которого к тому же есть одна маленькая слабость - по древней мышиной традиции, Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одно из величайших полотен человечества - "Мона Лиза", сгрызть которую - мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить.

Главный герой мультфильма рыжий кот Винсент говорит голосом актера Романа Курцына:

"Так как это мультфильм про котов, то мой герой - тоже кот. Он жил на необитаемом острове и вдруг неожиданно попал в мир, где существуют другие коты, где есть мыши. Да еще и сразу в "Эрмитаж". И он абсолютно не понимает, что со всем этим делать. Он не знает, что коты едят мышей и что мыши не едят котов. У него даже имени нет! Ему предстоит найти друзей, любовь и пережить множество приключений".

Кошку Клеопатру, от которой без ума все хвостатые герои, озвучила певица Полина Гагарина:

"В мультфильме "Коты Эрмитажа" я озвучиваю роскошную красавицу-кошку Клеопатру. Она дама с характером и может сама за себя постоять в любой ситуации. При встрече с котом Винсентом она начинается меняться буквально на глазах. Этот открытый в общении простой кот заставляет ее измениться - она становится добрее и внимательнее к своим друзьям, находит настоящую любовь".

Свой голос отважному вожаку элитного кошачьего отряда - коту Максу, который следит за порядком в музее, подарил актер Павел Прилучный: