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10 минут назад

Состоялся цифровой релиз сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона

Игромания.ру

Сегодня, 28 марта, состоялся цифровой релиз сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона на площадках крупных сетевых сервисов.Лента стала доступна на платформах вроде Prime Video, Apple TV+ и тому подобных — позже картину добавят в каталог онлайн-кинотеатра Disney+ и выпустят на физических носителях.

Состоялся цифровой релиз сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В цифровой релиз при этом включили 3 часа бонусных материалов, где рассказывают о разных элементах процесса создания фильма.

Премьера второго «Аватара» состоялась 16 декабря 2022 года, сиквел стал хитом проката и заработал свыше 2,3 млрд долларов.

Сам Джеймс Кэмерон уже работает над новыми картинами во франшизе, где зрителям покажут злых На’ви и Землю.Сперва постановщик хотел выпустить пять лент своей саги, но затем у него появились идеи и для дальнейших частей.

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