Сегодня, 28 марта, состоялся цифровой релиз сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона на площадках крупных сетевых сервисов.Лента стала доступна на платформах вроде Prime Video, Apple TV+ и тому подобных — позже картину добавят в каталог онлайн-кинотеатра Disney+ и выпустят на физических носителях.
В цифровой релиз при этом включили 3 часа бонусных материалов, где рассказывают о разных элементах процесса создания фильма.
Премьера второго «Аватара» состоялась 16 декабря 2022 года, сиквел стал хитом проката и заработал свыше 2,3 млрд долларов.
Сам Джеймс Кэмерон уже работает над новыми картинами во франшизе, где зрителям покажут злых На’ви и Землю.Сперва постановщик хотел выпустить пять лент своей саги, но затем у него появились идеи и для дальнейших частей.