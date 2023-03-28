Сегодня, 28 марта, состоялся цифровой релиз сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона на площадках крупных сетевых сервисов.Лента стала доступна на платформах вроде Prime Video, Apple TV+ и тому подобных — позже картину добавят в каталог онлайн-кинотеатра Disney+ и выпустят на физических носителях.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В цифровой релиз при этом включили 3 часа бонусных материалов, где рассказывают о разных элементах процесса создания фильма.

Премьера второго «Аватара» состоялась 16 декабря 2022 года, сиквел стал хитом проката и заработал свыше 2,3 млрд долларов.