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3 часа назад

В Москве состоится премьера семейного фильма "Принц пустыни"

Стелла Шмель

В московском кинотеатре "Каро 7 Атриум" 3 апреля состоится премьерный показ фильма "Принц пустыни".

В фильме французского режиссера Эрика Барбье рассказывается о приключениях 12-летнего мальчика по имени Зоди, который пытается уберечь своего верблюжонка от местных браконьеров. В спасении верблюда мальчику помогает опытный ветеринар Джулия. Чтобы обезопасить своего четвероного друга, Зоди отправляется в опасное путешествие через всю пустыню Сахару.

В картине роли исполнили Яссир Дриф, Александра Лами, Юсеф Хаджди, Надия Бензакур, Джесутасан Антонитасан, Пьер Ансисс, Эмин Эннаджи.

Смотрите в кино с 6 апреля.

Фильмы,Видео,Эрик Барбье,Джесутасан Антонитасан,Александра Лами,
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