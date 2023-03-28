В Москве состоится премьера семейного фильма "Принц пустыни"

В фильме французского режиссера Эрика Барбье рассказывается о приключениях 12-летнего мальчика по имени Зоди, который пытается уберечь своего верблюжонка от местных браконьеров. В спасении верблюда мальчику помогает опытный ветеринар Джулия. Чтобы обезопасить своего четвероного друга, Зоди отправляется в опасное путешествие через всю пустыню Сахару.