В Москве состоится премьера семейного фильма "Принц пустыни"

В московском кинотеатре "Каро 7 Атриум" 3 апреля состоится премьерный показ фильма "Принц пустыни".
В фильме французского режиссера Эрика Барбье рассказывается о приключениях 12-летнего мальчика по имени Зоди, который пытается уберечь своего верблюжонка от местных браконьеров. В спасении верблюда мальчику помогает опытный ветеринар Джулия. Чтобы обезопасить своего четвероного друга, Зоди отправляется в опасное путешествие через всю пустыню Сахару.
В картине роли исполнили Яссир Дриф, Александра Лами, Юсеф Хаджди, Надия Бензакур, Джесутасан Антонитасан, Пьер Ансисс, Эмин Эннаджи.
Смотрите в кино с 6 апреля.