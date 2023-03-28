Сценарист «Мятежной луны» уверен, что фильм впечатлит зрителей

«Мятежная луна» сейчас находится в стадии постпродакшена. Зак занимается монтажом, и я видел некоторые фрагменты. Я видел сцены и кусочек трейлера. Я в восторге от ленты. Мне действительно повезло работать с Заком. Я думаю, что с «Мятежной луной» люди увидят, что он действительно даёт волю своему визуальному воображению в полной мере. Это всем понравится.