Появились новые кадры из десятого "Форсажа"
В интернете появились три новых кадра из десятого "Форсажа". На них можно увидеть Вина Дизеля и присоединившегося к успешной франшизе Джейсона Момоа.
В фильме, который станет одним из самых дорогих в истории, также снялись Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сон Ган, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стейтем и другие.
Мировая премьера первой половины финальной части серии состоится 17 мая. В России картина официально не выйдет.
Российская Газета
Российская Газета
Российская Газета