Пореченков рассказал, почему захотел сыграть в "Русском кресте"

"На то, что я работал в этой картине, повлиял старец Илий (Ноздрин). Отец Илиодор, которого уже нет с нами, однажды сказал мне: "Пойдем с Илием поговорим". Старец дал мне поэму "Русский крест" и сказал: "Снимайся". И я понял, что обязан это сделать", - рассказал Пореченков.