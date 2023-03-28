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1 час назад

Михаил Пореченков рассказал, почему захотел сыграть в фильме "Русский крест"

Газета.Ru

Актер Михаил Пореченков в разговоре с "АиФ" признался, что решил сыграть в фильме "Русский крест" после наставления старца схиархимандрита Илии, духовника патриарха Кирилла.

Пореченков рассказал, почему захотел сыграть в "Русском кресте"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На то, что я работал в этой картине, повлиял старец Илий (Ноздрин). Отец Илиодор, которого уже нет с нами, однажды сказал мне: "Пойдем с Илием поговорим". Старец дал мне поэму "Русский крест" и сказал: "Снимайся". И я понял, что обязан это сделать", - рассказал Пореченков.

По словам артиста, когда он узнал, что режиссер Эдуард Бояков работает над экранизацией этой поэмы, то сразу захотел принять участие в фильме.

Пореченков отметил, что ему удалось убедить экс-худрука МХАТа в том, что он подходит на роль главного героя Ивана Ростка.

"Эдуард Бояков на пробах сказал, что я большой, а он представлял главного героя субтильным". Но Пореченков сумел убедить режиссера, что Иван Росток – русский богатырь, правда, обездоленный, с отобранной силой", - резюмировал Пореченков.

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