Полнометражный мультфильм «Элементарно» выходит в июне

Pixar и Walt Disney Pictures объявили дату премьеры нового полнометражного мультфильма «Элементарно».

Романтическое фэнтези появится в кинотеатрах 16 июня, в том числе в 3D.

На этот раз легендарная студия Pixar взяла за основу четыре стихии: в фантастическом мире живут воплощения воздуха, воды, огня и земли. Они никогда не смешиваются между собой, поскольку близкие контакты могут привести к катастрофическим последствиям.

Однако в один прекрасный момент водяной юноша Уэйд Риппл встречает огненную девушку Эмбер Люмен.