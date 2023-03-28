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1 час назад

Полнометражный мультфильм «Элементарно» выходит в июне

Игромания.ру

Pixar и Walt Disney Pictures объявили дату премьеры нового полнометражного мультфильма «Элементарно».

Романтическое фэнтези появится в кинотеатрах 16 июня, в том числе в 3D.

На этот раз легендарная студия Pixar взяла за основу четыре стихии: в фантастическом мире живут воплощения воздуха, воды, огня и земли. Они никогда не смешиваются между собой, поскольку близкие контакты могут привести к катастрофическим последствиям.

Однако в один прекрасный момент водяной юноша Уэйд Риппл встречает огненную девушку Эмбер Люмен.

Главные роли в фильме озвучили Лия Льюис («Даже не представляешь!») и Мамуду Ати («Архив 81»). А режиссёром мультфильма выступил Питер Сон («Хороший динозавр»), для него сюжет оказался весьма личным: он сын корейских иммигрантов в Нью-Йорке.

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