Полнометражный мультфильм «Элементарно» выходит в июне

Pixar и Walt Disney Pictures объявили дату премьеры нового полнометражного мультфильма «Элементарно».
Романтическое фэнтези появится в кинотеатрах 16 июня, в том числе в 3D.
На этот раз легендарная студия Pixar взяла за основу четыре стихии: в фантастическом мире живут воплощения воздуха, воды, огня и земли. Они никогда не смешиваются между собой, поскольку близкие контакты могут привести к катастрофическим последствиям.
Однако в один прекрасный момент водяной юноша Уэйд Риппл встречает огненную девушку Эмбер Люмен.
Главные роли в фильме озвучили Лия Льюис («Даже не представляешь!») и Мамуду Ати («Архив 81»). А режиссёром мультфильма выступил Питер Сон («Хороший динозавр»), для него сюжет оказался весьма личным: он сын корейских иммигрантов в Нью-Йорке.