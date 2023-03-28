Фильм «Ампир V»: сюжет и скандалы

Фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V» оказался выложен на пиратских ресурсах. Режиссер картины Виктор Гинзбург заявил, что в руках пиратов старая версия картины, и съемочная группа выясняет, откуда произошла утечка. О чем «Ампир V» и почему он так и не вышел в российский кинопрокат, разбирался «Рамблер».

Фото: «Ампир V» «Ампир V»

«Ампир V» - долгострой российской киноиндустрии

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Режиссер Виктор Гинзбург ранее экранизировал роман Пелевина «Generation П», который в 2011 году собрал в прокате 125 млн рублей при бюджете 197 млн рублей. В том же 2011 году началась работа и над проектом «Ампир V».

Спустя шесть лет стало известно, что одну из главных ролей в фильме сыграет признанный в России иноагентом Мирон Федоров (Oxxxymiron). Выход фильма был запланирован на март 2022 года.

По сюжету главного героя (его играет Павел Табаков) — обычного парня по имени Рома — кусает вампир. Так Рома становится Рамой и входит в элитное общество вампиров.

Для Павла Табакова эта роль стала первой в кино. Артист признавался, что очень переживал перед стартом съемок и не хотел «ударить в грязь лицом», пишет NEWS.ru.

А рэперу Oxххymiron* досталась роль главного отрицательного героя — Митру, куратора Рамы. По словам режиссера Виктора Гинзбурга, ему «нужно было найти настоящее зло», и оно было найдено «в лице Мирона».

«В сети оказалась старая копия фильма»

После того, как картина была выложена на пиратских ресурсах, Виктор Гинзбург заявил, что в ней не хватает ряда сцен, которые вошли в финальную версию фильма.

«Очень жаль, и очень не хочется, чтобы зрители увидели фильм в таком виде — там не хватает некоторых сцен, эпизодов и много чего еще», - пояснил он Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Режиссер отметил, что сейчас ведется расследование, каким образом фильм оказался «слит в сеть» и «этим занимаются очень серьезно». Гинзбург также выразил уверенность, что утечка не должна помешать прокату «Ампир V» и фильм ждут показы на международных фестивалях. А затем, как надеются авторы, картина выйдет в прокат и в России.

Фильм «Ампир V» не получил прокатное удостоверение из-за возрастного рейтинга

Однако ранее «Ампир V» уже не сумел получить прокатное удостоверение в России в связи с несоответствием возрастной маркировке 16+. Министерство культуры РФ в 2022 году запросило у создателей фильма экспертизу по возрастному рейтингу, отмечает ТАСС.

«Минкультуры направило в адрес заявителя ООО «Кинокомпания «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»», - пояснили в ведомстве.

При этом в министерстве не уточнили, какие именно сцены фильма не соответствуют закону. А компания-прокатчик «Вольга» сообщила о том, что премьера картины, которая должна была состояться 31 марта 2022 года, откладывается.

Скандал с Фондом кино

Также «Ампир V» оказался в центре скандала в 2021 году. После того, как Фонд кино подал к ООО «Кинокомпания «Квадрат»» два иска, на 16,6 и 67,7 млн рублей. Об этом сообщал «Коммерсант».

Продюсер «Ампир V» Иван Засурский рассказал изданию, что создатели картины получили в Фонде кино две субсидии по 60 млн рублей. При этом одна из них была безвозвратной, а вторую предстоит вернуть.

«Но у нас не было возможности показать фильм последние три года», - рассказал он.

Продюсеры фильма отмечали, что его выход в прокат был отложен из-за пандемии коронавируса. В итоге ситуация с долгом была урегулирована.

Кадр из фильма

Помимо Фонда кино картину финансировали бизнесмены Александр Мамут и Юрий Крестинский. А в 2018 году создатели решили привлечь недостающие средства через ICO. В итоге фильм поддержали 145 инвесторов, купившие токены на €3,5 млн. Продюсеры не раскрывали, сколько всего денег удалось привлечь таким способом, рассчитывая при этом, что кассовые сборы составят 1 млрд рублей в российском прокате и 160 млн рублей — в китайском.

В свою очередь гендиректор «Эстимейт компани» Мария Вогт усомнилась в том, что фильм может сделать такие кассовые сборы. «У фильма нет поддержки канала, книга не является настолько культовой, как другие произведения автора, экранизации которых, впрочем, тоже не собирали прорывную кассу, а в актерском составе не наблюдается суперзвезды», - пояснила она.