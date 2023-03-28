Когда выйдет спин-офф «Джон Уика» с Аной де Армас

Недавно издательство Deadline обсудило с главой кинокомпании Lionsgate Джо Дрейком нашумевшую франшизу «Джон Уик». Но на этот раз речь пошла не только о работах с участием Киану Ривза, ведь команда готовит спин-офф картины под неожиданным названием «Балерина».

Фото: Mainstyle Mainstyle

Его премьера запланирована на весну-лето 2024 года. Главную роль в предстоящей ленте исполнит Ана де Армас, уже известная многим по фильмам «Блондинка» и «Не время умирать». Нас ждёт история квалифицированного наёмного киллера и по совместительству профессиональной балерины, которая хочет отомстить убийцам её семьи. Горячая смесь!

Известно, что всеми любимый Киану вернётся в этой части, также к нему присоединятся Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Анжелика Хьюстон, Гэбриэл Бирн и Норман Ридус. Съёмки стартовали в ноябре 2022 года.