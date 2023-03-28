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2 часа назад

Вышел трейлер третьего мультфильма по франшизе «Тролли»

Чемпионат.com

Компания Universal Pictures представила на своём YouTube-канале официальный трейлер мультфильма Trolls Band Together — третью картину о приключениях маленьких троллей-музыкантов.

Лента станет продолжением мультфильма «Тролли» 2016 года и чуть менее успешного «Тролли. Мировой тур», который вышел в разгар пандемии и мелькал лишь в онлайн-кинотеатрах.

Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик вернутся к главным ролям в новой части музыкального блокбастера, а сюжет будет посвящён поиску похищенного брата персонажа Тимберлейка (Цветан).

Премьера мультфильма состоится в кинотеатрах 20 октября 2023 года. Выйдет ли «Тролли 3» в России, пока неизвестно.

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