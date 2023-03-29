Фильм Люка Бессона «Догмен» получил дату премьеры и постер

Главные роли в этой криминальной драме сыграли Калеб Лэндри Джонс и, конечно, собаки.

Фото: Inc-News Inc-News

Люк Бессон готов представить миру новый фильм в качестве режиссёра – «Догмен». Его премьера была запланирована на 19-е апреля, однако, Бессон решил всё-таки поучаствовать в кинофестивальной гонке и по этой причине выход картины перенесён на 28-е сентября.

Сюжет «Догмена» строится вокруг Дугласа – человека, которого в детстве притеснял жестокий отец и, в итоге, бросил на съеденье бездомным собакам. Но вместо атаки с их стороны, ребёнок получил защиту и «дружбу».

На пути выздоровления от детской травмы и физических увечий Дуглас отчаянно ищет способ стать счастливым, пусть даже это означает нарушение социальных норм и жизнь среди лохматых «дворняг».

На опубликованном постере фильма можно увидеть «главных исполнителей», которые помогли одинокому мальчику стать мужчиной.

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