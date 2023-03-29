Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Фильм Люка Бессона «Догмен» получил дату премьеры и постер

Inc-News

Главные роли в этой криминальной драме сыграли Калеб Лэндри Джонс и, конечно, собаки.

Фильм Люка Бессона «Догмен» получил дату премьеры и постер
Фото: Inc-NewsInc-News

Люк Бессон готов представить миру новый фильм в качестве режиссёра – «Догмен». Его премьера была запланирована на 19-е апреля, однако, Бессон решил всё-таки поучаствовать в кинофестивальной гонке и по этой причине выход картины перенесён на 28-е сентября.

Сюжет «Догмена» строится вокруг Дугласа – человека, которого в детстве притеснял жестокий отец и, в итоге, бросил на съеденье бездомным собакам. Но вместо атаки с их стороны, ребёнок получил защиту и «дружбу».

На пути выздоровления от детской травмы и физических увечий Дуглас отчаянно ищет способ стать счастливым, пусть даже это означает нарушение социальных норм и жизнь среди лохматых «дворняг».

На опубликованном постере фильма можно увидеть «главных исполнителей», которые помогли одинокому мальчику стать мужчиной.

Inc-News

Помимо Калеба Лэндри Джонса в «Догмене» приняли участие Мариза Беренсон, Майкл Гарза, Кристофер Денэм и др. Бессон не только был постановщиком картины, но и написал к ней сценарий.

Фильмы,Кристофер Денэм,Люк Бессон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий