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1 час назад

В ХМАО стартовали съемки индийского фильма

runews24.ru

В центре сюжета будет показана история нескольких поколений одной семьи.

В ХМАО стартовали съемки индийского фильма
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Ханты-Мансийске начались съемки индийского фильма с названием «Снежный цветок», режиссером которого является Ганжендра Ахире. Известно, что договоренность о проведении съемок на территории Югры была достигнута в рамках кинофестиваля «Дух огня».

Сообщается, что в центре сюжета будет показана история нескольких поколений одной семьи: у немолодых родителей погибает сын, который жил в Ханты-Мансийске, и они отправляются туда на похороны.

Индийская драма будет сниматься в разных городских локациях. Одним из самых узнаваемых мест, в котором пройдут съемки, станет биатлонный центр.

Кино планируют перевести на несколько языков. Так, зрители со всего мира смогут увидеть Югру.

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