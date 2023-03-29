В ХМАО стартовали съемки индийского фильма

В центре сюжета будет показана история нескольких поколений одной семьи.
В Ханты-Мансийске начались съемки индийского фильма с названием «Снежный цветок», режиссером которого является Ганжендра Ахире. Известно, что договоренность о проведении съемок на территории Югры была достигнута в рамках кинофестиваля «Дух огня».
Сообщается, что в центре сюжета будет показана история нескольких поколений одной семьи: у немолодых родителей погибает сын, который жил в Ханты-Мансийске, и они отправляются туда на похороны.
Индийская драма будет сниматься в разных городских локациях. Одним из самых узнаваемых мест, в котором пройдут съемки, станет биатлонный центр.
Кино планируют перевести на несколько языков. Так, зрители со всего мира смогут увидеть Югру.