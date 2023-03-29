Дизель устроит Уокеру настоящее прощание в финале «Форсажа»

Режиссёр «Форсажа 10» Луи Летерье и Вин Дизель дали интервью изданию Total Film, в котором поговорили про франшизу, работу над ней и многом другом.

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Как отметил Летерье, завершение франшизы дало ему некую свободу. Постановщик подчеркнул, что финал дал ему возможность поднять ставки так сильно, как никогда.

В этом прелесть приближения финала этой франшизы: мне не нужно говорить: «О, ну что ж, эти персонажи будут жить вечно». Нет, потому что это конец. Только в вестернах ковбои скачут на закат. Это определённо другое. Это дало мне некоторую свободу поднять ставки даже больше, чем они поднимались раньше.

А Вин Дизель, играющий Доминика Торетто, отметил, что хочет устроить погибшему Полу Уокеру и его персонажу Брайану О'Коннору настоящее и достойное прощание. Судя по всему, актёр намекнул на появление героя в оставшихся двух фильмах серии.

В тот момент в 2013 году, когда мир боролся с его потерей, студия приняла очень смелое, справедливое и дерзкое решение оставить Брайана О'Коннора в живых. Я скажу вам так: я не мог представить, что эта сага закончится, не попрощавшись по-настоящему с Брайаном О'Коннором.