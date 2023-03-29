$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Вин Дизель устроит Полу Уокеру настоящее прощание в финале «Форсажа»

Чемпионат.com

Режиссёр «Форсажа 10» Луи Летерье и Вин Дизель дали интервью изданию Total Film, в котором поговорили про франшизу, работу над ней и многом другом.

Дизель устроит Уокеру настоящее прощание в финале «Форсажа»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметил Летерье, завершение франшизы дало ему некую свободу. Постановщик подчеркнул, что финал дал ему возможность поднять ставки так сильно, как никогда.

В этом прелесть приближения финала этой франшизы: мне не нужно говорить: «О, ну что ж, эти персонажи будут жить вечно». Нет, потому что это конец. Только в вестернах ковбои скачут на закат. Это определённо другое. Это дало мне некоторую свободу поднять ставки даже больше, чем они поднимались раньше.

А Вин Дизель, играющий Доминика Торетто, отметил, что хочет устроить погибшему Полу Уокеру и его персонажу Брайану О'Коннору настоящее и достойное прощание. Судя по всему, актёр намекнул на появление героя в оставшихся двух фильмах серии.

В тот момент в 2013 году, когда мир боролся с его потерей, студия приняла очень смелое, справедливое и дерзкое решение оставить Брайана О'Коннора в живых. Я скажу вам так: я не мог представить, что эта сага закончится, не попрощавшись по-настоящему с Брайаном О'Коннором.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.

Фильмы,Форсаж,Пол Уокер,Вин Дизель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий