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40 минут назад

Okko покажет правдивую историю лидера группы «Король и Шут»

Lenta.ruиещё 1

Онлайн-кинотеатр Okko представит документальный фильм «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Okko покажет правдивую историю лидера группы «Король и Шут»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Участие в съемках двухсерийного байопика приняли музыканты группы «Король и Шут», а также семья Михаила Горшенева. Первый эпизод многосерийной картины авторства Дарьи Иванковой покажут в коллекции Okko в апреле этого года.

«Над документальным фильмом про Михаила Горшенева наша команда работала 4 года. Благодаря семье, коллегам и друзьям Михаила, в фильме собрана уникальная хроника, зритель может ближе познакомиться с историей группы «Король и Шут». Спасибо за поддержку Министерству культуры РФ и Okko, благодаря которым получилось снять документальное кино, которое будет интересно не только поклонникам группы, но и широкой зрительской аудитории», — отметил Дмитрий Якунин, генеральный продюсер фильма.

Среди героев проекта — участники группы «Король и Шут» Александр Балунов «Балу», Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер коллектива «КняZz» Андрей Князев, родной брат Михаила Горшенева, фронтмен «Кукрыниксы» Алексей Горшенев, мама артиста Татьяна Ивановна Горшенева, а также музыкант и основатель клуба «TaMtAm», где «Король и Шут» начинала свой триумфальный путь, Сева Гаккель.

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