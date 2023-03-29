Okko покажет правдивую историю лидера группы «Король и Шут»

«Над документальным фильмом про Михаила Горшенева наша команда работала 4 года. Благодаря семье, коллегам и друзьям Михаила, в фильме собрана уникальная хроника, зритель может ближе познакомиться с историей группы «Король и Шут». Спасибо за поддержку Министерству культуры РФ и Okko, благодаря которым получилось снять документальное кино, которое будет интересно не только поклонникам группы, но и широкой зрительской аудитории», — отметил Дмитрий Якунин, генеральный продюсер фильма.