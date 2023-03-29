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39 минут назад

Создатели "Голдбергов" снимут байопик про Скэтмена Джона

Российская Газета

В череде музыкальных байопиков ожидается прибавление - про Скэтмена Джона обещан фильм. Напомним: это американский джазовый артист Джон Пол Ларкин, придумавший и воплотивший свой действительно уникальный стиль - гибрид евродэнса и скэта, то есть импровизационного джазового вокализа.

Создатели "Голдбергов" снимут байопик про Скэтмена Джона
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Джон крайне мощно выстрелил в 1995-м со своим вторым альбомом Scatman's World. При ближайшем рассмотрении он оказался очень трогательной, проникновенной и глубокой работой, посвященной в том числе детям с заиканием (у Джона самого была эта проблема). Пластинка отметилась в дюжине топов. На счету Джо - 14 "золотых" и 18 "платиновых" альбомов.

У Скэтмена был рак легких. Он потерял сознание на своем последнем концерте и через неделю умер в возрасте 57 лет в Лос-Анджелесе - в 1999-м. Тело артиста кремировали, прах развеяли над океаном. Купался в лучах славы он всего пять лет. Словом, материал действительно достойный.

Как эксклюзивно передает THR, картина расскажет и о нелегком детстве Скэтмена, и о зрелости, где всё тоже было невесело - Джон имел крупные проблемы с алкоголем и неодобряемыми законом препаратами. Это будет обстоятельно освещено.

Сценарий напишут Стивен Бэйзилон и Энни Мебейн, занимавшиеся ситкомом "Голдберги". Продюсеры заверили, что у них, согласно договору с пасынком певца, будет "беспрецедентный доступ" к личным материалам артиста, включая домашние видео.

По касту и датам - пока без подробностей.

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