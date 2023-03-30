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28 минут назад

Детективный триллер Степана Бурнашева "Айта" выходит в российский прокат

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Детективный триллер "Айта" режиссера Степана Бурнашева из Якутии, получивший две награды на первом Открытом российском кинофестивале авторского кино "Зимний", выходит в кинотеатрах в четверг. Об этом сообщили прокатчики картины.

"30 марта кинопрокатная компания "Про:взгляд" и команда "Кино-театр.ру" выпустят на широкие экраны детективный триллер "Айта", - говорится в сообщении.

Премьера фильма состоялась в декабре прошлого года, картина вошла в конкурсную программу кинофестиваля "Зимний". Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил награду фестиваля за лучшую режиссуру. Исполнителя главной роли Иннокентия Луковцева жюри "Зимнего" признало лучшим актером фестиваля. Также "Айту" показали во внеконкурсной программе Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в марте 2023 года.

"Айта" стала 13-й картиной Бурнашева и первой его работой в жанре детектива. В основе сценария частично лежат реальные события. По сюжету девочка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека Афоня. Слухи быстро распространяются по округе, подозрение падает на сотрудника полиции Афанасия, подвозившего героиню в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен дойти до правды быстрее, чем произойдет самосуд.

Бурнашев рассказал, что не стал полностью брать реальную историю за основу сюжета, так как посчитал, что это будет нечестно к пережившим трагедию. Весной команда "Айты" выпустит фильм о том, как проходили съемки картины. Ленту снимали в якутском селе Соморсун (Михайловка). В фильме также снялись Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Людмила Малыкайцева, Айталина Цыпандина, Айталыына Яковлева.

Фильмы,Видео,Российские актеры,Георгий Бессонов,Иннокентий Луковцев,Степан Бурнашев,Андрей Фомин,
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